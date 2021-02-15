日職／阪神專產優質守護神 班尼、世界勇卻評價兩極

阪神虎隊今年補強展現決心，台灣左投陳偉殷、去年在韓職斗山熊投出20勝的阿爾坎塔拉（Raul Alcantara）兩名新洋投的年薪2億800萬日圓並列投手群第一。新洋將第一高薪則是去年奪下韓職KBO打擊雙冠王、MVP小羅哈斯（Mel Rojas Jr.）的2億6000萬日圓。

不過，阪神虎隊今年被評為最重大的「補強」是最後關頭以將2年5億2,000萬日圓的大型合約留住了2020年中央聯盟救援王蘇亞雷斯（Robert Suarez）。單年2億6,000萬日圓的身價，足足是他去年8,000萬日圓年薪的3倍之多。

蘇亞雷斯去年對阪神最大的貢獻在於，他在原先的守護神藤川球兒調整出狀況，後防戰力出現危機的情況下適時填補戰力缺口，讓阪神得以穩住後防，最後拿下央聯第二名。蘇亞雷斯儘管2016年曾在軟銀有過單季出賽58場比賽、拿下26次中繼成功的實績，不過他從來沒有過固定救援的經驗，前一個球季（2019年）在軟銀一軍也只投了9場比賽，戰力值不被看好。但蘇亞雷斯最後卻成為阪神的救世主，出賽51場比賽繳出25次救援成功、防禦率2.24的耀眼成績，也維持了近年來阪神外籍守護神的優良傳統。

阪神虎以2年5億2,000萬日圓續約守護神蘇亞雷斯，會出到這麼高的價碼，可見蘇亞雷斯對阪神的重要性。 擷圖自阪神虎官方推特

最近20幾年來，阪神虎隊來量產相當多優秀的終結者。從2011年的藤川球兒開始，到吳昇桓（2014-2015）、多利斯（Rafael Dolis；2017）、蘇亞雷斯（2021），包辦了中央聯盟最近11年之中的4座救援王寶座。藤川球兒從2013年起到美國發展，阪神必須在外籍球員身上著手，從這幾年的績效來看是相當夠水準。這一次又成功留住有意往MLB挑戰的蘇亞雷斯，是新球季繼補進陳偉殷之外的另一重大收穫。

威廉斯(左)、藤川球兒(右)與久保田智之三人聯手出擊，是阪神虎隊過去的勝利保證。 擷圖自維基百科／Cake6攝影

阪神虎隊後援洋投的優良傳統再往前推，台灣球迷應該也不會陌生。前和信鯨隊巨投班尼（Ben Rivera），在1997年球季留下5勝5敗19救援成功和24救援點，防禦率2.51，救援成功次數僅次於味全龍賈西的27次。動輒超過150公里的剛猛速球成為班尼的招牌，奪三振率高達11.72，也讓他得到日本職棒球團的青睞。

班尼在1998-1999年到阪神虎隊發展，兩個球季合計73場比賽，拿下39次救援成功，自責分率僅1.84。尤其是1998年投出27次救援成功，刷新了阪神球團隊史新紀錄。可惜隔年他與當時的監督野村克也因為調度上的問題產生不和，加上手肘傷勢導致只出賽29場。即使如此，班尼還是繳出1勝1敗12次救援成功，防禦率低到僅有0.71、WHIP0.83。如果沒有這些問題，或許好幾年都可以坐穩阪神陣中守護神的地位。

相較之下，同樣有中華職棒資歷，CPBL實績比班尼更亮眼的前興農牛隊外籍洋投世界勇（Ramon Morel）則是令人失望。多明尼加籍的世界勇在2002年季中到台灣加盟興農牛隊，2003年可說以守護神之姿主宰了整個中華職棒，繳出4勝2敗23此救援成功，防禦率0.90、WHIP0.90，還創下開季起連續21場救援成功的紀錄。2004年世界勇加盟阪神，被賦予高度期望，卻與預期有很大落差，出賽21場只獲得1場救援成功，防禦率3.67加上壓制力不足，只打了1個球季就被解約，2006年以「魔銳」之名重返中華職棒，轉加入La New熊隊。

因為世界勇很快就被阪神教練團視為「守護神失格」，造成了澳洲左投威廉斯（Jeff Williams）必須再度扛下重任。威廉斯雖然沒有拿過救援王頭銜，不過2003年他第一年打日職就拿下25次救援成功，並且幫助阪神拿下隊史相隔18年央聯優勝，在阪神球迷心中有特殊地位。2004年威廉斯幫助澳洲隊奪下雅典奧運銀牌，並在阪神虎隊取代世界勇、重操終結者舊業一年之後，2005年起轉任佈局投手，更加大放異彩。NPB生涯累積141次中繼成功，與藤川球兒、久保田智之共組勝利方程式「JFK」，堪稱經典中的經典。