日職／王柏融參與火腿隊沖繩春訓 首日室內打擊練習

日本職棒火腿隊台灣好手王柏融已經結束隔離，今天與球隊會合，開始參加在沖繩的春訓，成為火腿隊第一個報到的洋將，首日先在室內打擊區練習，以適應對球的感覺。

王柏融1月29日搭機返日，經過14天隔離，王柏融已出關並在昨天從東京移動至春訓基地沖繩。火腿隊總經理吉村浩之前對日本媒體表示，如果王柏融抵達沖繩後身體沒有問題，會按照計畫於今天起加入一軍春訓。

「北海道日本火腿鬥士隊全球粉絲團」今天貼出王柏融的照片，並表示，「大王於今日和球團會合，開始參加沖繩春訓！讓我們期待大王本季的表現。」前桃猿隊友陳禹勳也在下面回應鼓勵「大王，你是最強的。」

由於王柏融是去年就有出賽經驗的洋將，入關沒有受到疫情影響，成為火腿隊第一個開始參與春訓的洋將。日媒報導指出，因為是練習首日，王柏融在室內進行打擊練習，火腿隊投手秋吉亮在牛棚練投時，王柏融也站在打擊區，適應球的移動視覺。

目前王柏融才剛開始投入訓練，還沒有到比賽階段，不過球隊已經開始實戰，火腿隊今天預定於下午進行與樂天金鷲隊的熱身賽因雨取消，近日已有3場比賽因雨錯失實戰機會；接下來火腿隊於16日還有與中日龍隊交手的熱身賽。