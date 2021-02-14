快訊

「台灣輸出」越南個案 陳時中透露有3種可能

連續2天確診+0！部桃血清抗體兩階段2人待採檢

日職／王柏融參與火腿隊沖繩春訓 首日室內打擊練習

中央社 / 台北14日電
王柏融。 擷圖自火腿隊推特
王柏融。 擷圖自火腿隊推特

日本職棒火腿隊台灣好手王柏融已經結束隔離，今天與球隊會合，開始參加在沖繩的春訓，成為火腿隊第一個報到的洋將，首日先在室內打擊區練習，以適應對球的感覺。

王柏融1月29日搭機返日，經過14天隔離，王柏融已出關並在昨天從東京移動至春訓基地沖繩。火腿隊總經理吉村浩之前對日本媒體表示，如果王柏融抵達沖繩後身體沒有問題，會按照計畫於今天起加入一軍春訓。

「北海道日本火腿鬥士隊全球粉絲團」今天貼出王柏融的照片，並表示，「大王於今日和球團會合，開始參加沖繩春訓！讓我們期待大王本季的表現。」前桃猿隊友陳禹勳也在下面回應鼓勵「大王，你是最強的。」

由於王柏融是去年就有出賽經驗的洋將，入關沒有受到疫情影響，成為火腿隊第一個開始參與春訓的洋將。日媒報導指出，因為是練習首日，王柏融在室內進行打擊練習，火腿隊投手秋吉亮在牛棚練投時，王柏融也站在打擊區，適應球的移動視覺。

目前王柏融才剛開始投入訓練，還沒有到比賽階段，不過球隊已經開始實戰，火腿隊今天預定於下午進行與樂天金鷲隊的熱身賽因雨取消，近日已有3場比賽因雨錯失實戰機會；接下來火腿隊於16日還有與中日龍隊交手的熱身賽。

日本火腿鬥士 王柏融 樂天金鷲

延伸閱讀

日職／日刊體育預測火腿先發打序 沒有王柏融

日職／韓媒指王柏融失去自信心 預測今年結束後返中職

日職／王柏融「勝負的一年」 春訓不保證分在一軍

日職／王柏融返日備戰 合約年考驗壓力加劇

相關新聞

日職／王柏融參與火腿隊沖繩春訓 首日室內打擊練習

日本職棒火腿隊台灣好手王柏融已經結束隔離，今天與球隊會合，開始參加在沖繩的春訓，成為火腿隊第一個報到的洋將，首日先在室內...

中職／恰恰加持！200萬張球員卡1周賣光

二○二一年中職新球季開打前，二○一九年球員卡正在火熱喊價，由於有彭政閔最後一年球員生涯的球員卡加持，兩百萬張卡開賣一周內...

中職／20萬！最高拍賣價 竟是啦啦隊限量卡

因為有彭政閔的帶動，二○一九年球員卡網路拍賣價創新高，但歷年拍出價格最高的球員卡，卻是啦啦隊的限量卡，二○一八年發行的中...

中職／富邦悍將季前大力補強 林柏佑加盟成定心丸

中職富邦悍將去年墊底，為了迎接新球季做了許多補強，簽下6名洋投備戰，並從樂天桃猿找來投手...

中職／連霸失利檢討不足 樂天桃猿進補賴鴻誠強化戰力

中華職棒樂天桃猿隊去年挑戰4連霸失利，樂天接手第2年由新任領隊浦韋青帶領，總教練曾豪駒喊...

中職／林威助重態度率兄弟拚冠 王建民帶投手群再進化

中信兄弟7年內6度闖入總冠軍賽，都沒能如願奪冠，今年林威助接一軍總教練強調「態度」、重視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。