中職／富邦悍將季前大力補強 林柏佑加盟成定心丸

中職富邦悍將去年墊底，為了迎接新球季做了許多補強，簽下6名洋投備戰，並從樂天桃猿找來投手林柏佑，讓投手教練吳俊良安心許多，認為林柏佑能跟陳鴻文一起帶領年輕投手。

悍將總教練洪一中執教來到第2年，經過去年一整年的磨合，教練團與選手更有默契。領隊蔡承儒也認為，「去年下半季整體隊形、氣勢、求勝意志都還不錯，所以今年希望延續去年下半季的氣勢，達成我們總冠軍的目標。」

新球季悍將做了許多變革及補強，包括將春訓基地從高雄燕巢移至嘉義市棒球場；並加強農場規劃，由原球探沈鈺傑升任副領隊，統籌戰力及農場，找來前兄弟象總教練陳瑞振擔任二軍首席教練，與二軍總教練余文彬搭配。

球員戰力方面，悍將早在1月初就確定簽下破天荒的6名洋投，包含熟面孔羅力、索沙、邦威，以及新洋將納恩斯、傑斯，還有育成洋將優瑪。悍將是因應疫情影響，避免季中才撤換洋將導致效益不好。

雖然牛棚左投賴鴻誠已透過自由球員制度轉隊，不過悍將也從樂天桃猿隊吸收了4名選手，包括林柏佑、楊瑞承，以及曾被釋出的林逸翔、葉竹軒。新球季會怎麼運用這些選手，洪一中還沒有給出明確答案，「畢竟都還可以用，我們就先給機會，看選手能不能去改變、重生。」

林柏佑牛棚經驗豐富 可與陳鴻文一起帶領年輕人

雖然球隊少了賴鴻誠，但補了林柏佑、林逸翔，悍將投手教練吳俊良表示，「鴻誠過去之後，剛好球團又補一個柏佑進來，我一聽到心還滿安定的，因為當初在Lamigo時就是合作得還不錯，他的能力也不錯。」

吳俊良指出，林柏佑去年是受到傷勢困擾導致出賽機會不多，技術方面是一定沒有問題。至於林柏佑的定位是什麼，吳俊良表示，還是會以牛棚為主，至少可以跟原本的終結者陳鴻文分擔。

34歲的林柏佑也可以與陳鴻文一起帶領學弟，吳俊良認為，「可能技術提點有限，主要是心態，2個人都是很有經驗的投手，在牛棚也很多年了，心態方面可以教育年輕投手。」

由於今年球季味全龍隊將加入一軍戰場，導致賽程比較鬆散，有可能一隊單週僅4場比賽，外界擔心若運用一、二軍升降，可以讓一個星期4場都是洋投先發，壓縮到本土先發投手的空間。

不過吳俊良認為不會有影響，「我沒有把這個當作問題，本土只會擔心自己上去丟得好不好，不會擔心外國人要來了、我沒有機會。」悍將今年的本土先發還是會以陳仕朋、江國豪為主，2人去年球季各投了107局、110.2局，吳俊良指出，他們今年可能還是要各分擔100局左右，「如果有別的本土投手上一軍，他們才要擔心。」