快訊

「佳玲」回娘家！二月首度+0 今無新增新冠肺炎確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／連霸失利檢討不足 樂天桃猿進補賴鴻誠強化戰力

中央社 / 台北13日電
樂天桃猿隊春訓團拜。 報系資料照
樂天桃猿隊春訓團拜。 報系資料照

中華職棒樂天桃猿隊去年挑戰4連霸失利，樂天接手第2年由新任領隊浦韋青帶領，總教練曾豪駒喊出要檢討去年的錯誤，新球季也補進牛棚左投賴鴻誠，成為球隊的一大助力。

桃猿前領隊劉玠廷在開訓前辭職，並由原副領隊浦韋青升任領隊。浦韋青坦言，去年球隊不管是體能、守備、專注度，都犯了不少錯誤，希望新球季可改善；且去年桃猿也面臨外籍戰力不足的問題，本季在開訓前已找好5名洋投，分別為猛快、豪勁、威克神、歐飛登、霸林爵，隨時可以一、二軍輪替。

曾豪駒也點出去年不足之處，希望球員記取教訓，包括找回在球場的專注力、守備穩定性、提升內部競爭力。曾豪駒坦言，去年因為要追求連霸，因此較少替換球員，但今年打算開放年輕選手競爭，沒有人保證一定會是先發，點名張喜凱、成晉、馬傑森、林澤彬等人都有機會。

除了球員要改進的地方，曾豪駒也正視自己的不足，決定在新球季增設首席教練，交給有經驗的林振賢擔任。曾豪駒說：「去年深深感覺到我經驗不足，當然承認自己的錯誤，今年就是要借重他的經驗，幫我注意到場上的狀況，在適當的時候提醒我。」

林振賢在Lamigo桃猿時期就有擔任過首席教練，他表示，多一個職稱就是多一份責任，要想辦法輔佐總教練、幫忙選手成長，「做稱職比職稱更重要，我是輔佐的角色，要適時提醒總教練、給他一些意見和看法，但到最後決定權還是在總教練，贏球有光環，但輸球總教練的擔子也是最大的。」

強力左投台灣少見 許銘傑盼賴鴻誠以左剋左

桃猿隊今年最受關注的補強是自由球員賴鴻誠，為球隊牛棚注了一劑強心針。新任一軍投手教練許銘傑表示，「以賴鴻誠的資歷來說一定是球隊很大助力，左投球速能投到那麼快很難找，一定會有幫助，但怎麼讓他發揮到最好、投起球來不會擔心，是接下來的重點。」

去年桃猿隊牛棚團隊防禦率高達6.14，為4隊中最不理想，其中左投後援投手防禦率為7.24。許銘傑期盼賴鴻誠加入後能夠「以左剋左」，他認為，畢竟台灣左打比較多，希望在球隊需要左投時可以發揮功效，就是對球隊最大的幫助，「會把他放在後面，和陳禹勳、王躍霖一起搭配。」

不過許銘傑指出，新球季投手戰力會怎麼安排，還是要以春訓實際狀況去調整，「我也是和選手說，每個人都有機會，態度對了、成績對了，沒有設定誰就是一軍選手，上來就是要輸贏，不是讓你調整的，我的設定就是每個投手都有機會。」

賴鴻誠 曾豪駒 許銘傑

延伸閱讀

中職／猿隊新戰力賴鴻誠 紅白戰狂飆147公里

中職／那麼快的左投很難找 許銘傑：賴鴻誠一定有幫助

中職／「我還是賴師傅」 賴鴻誠平息綽號事件：會謹言慎行

中職／別亂取綽號 賴鴻誠IG貼文嗆鄉民

相關新聞

中職／ 與國際職棒接軌 薪資應該完全透明

中華職棒發展邁入第32個年頭，各方面都有長足進步，好比說教練團、球員人數編制是早期的倍數之多，選手技術也進步不少，球團經營更具職業意識，然而，還是有不少觀念不進反退，好比說公布薪資這件事。 中職

中職／味全龍迷盼21年 王維中有望投出重返第一球

相隔21年味全龍隊重回中職一軍舞台，資歷亮眼的「帥」投王維中領頭，加上目前唯一人工草皮天...

中職／富邦悍將季前大力補強 林柏佑加盟成定心丸

中職富邦悍將去年墊底，為了迎接新球季做了許多補強，簽下6名洋投備戰，並從樂天桃猿找來投手...

中職／連霸失利檢討不足 樂天桃猿進補賴鴻誠強化戰力

中華職棒樂天桃猿隊去年挑戰4連霸失利，樂天接手第2年由新任領隊浦韋青帶領，總教練曾豪駒喊...

中職／林威助重態度率兄弟拚冠 王建民帶投手群再進化

中信兄弟7年內6度闖入總冠軍賽，都沒能如願奪冠，今年林威助接一軍總教練強調「態度」、重視...

中職／統一獅「飛」向二連霸 老中青三代各有任務

統一獅力拚二連霸，老經驗投打潘威倫、高國慶有重要紀錄，去年新秀首輪野手林子豪被看好最快一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。