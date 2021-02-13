中職／連霸失利檢討不足 樂天桃猿進補賴鴻誠強化戰力

中華職棒樂天桃猿隊去年挑戰4連霸失利，樂天接手第2年由新任領隊浦韋青帶領，總教練曾豪駒喊出要檢討去年的錯誤，新球季也補進牛棚左投賴鴻誠，成為球隊的一大助力。

桃猿前領隊劉玠廷在開訓前辭職，並由原副領隊浦韋青升任領隊。浦韋青坦言，去年球隊不管是體能、守備、專注度，都犯了不少錯誤，希望新球季可改善；且去年桃猿也面臨外籍戰力不足的問題，本季在開訓前已找好5名洋投，分別為猛快、豪勁、威克神、歐飛登、霸林爵，隨時可以一、二軍輪替。

曾豪駒也點出去年不足之處，希望球員記取教訓，包括找回在球場的專注力、守備穩定性、提升內部競爭力。曾豪駒坦言，去年因為要追求連霸，因此較少替換球員，但今年打算開放年輕選手競爭，沒有人保證一定會是先發，點名張喜凱、成晉、馬傑森、林澤彬等人都有機會。

除了球員要改進的地方，曾豪駒也正視自己的不足，決定在新球季增設首席教練，交給有經驗的林振賢擔任。曾豪駒說：「去年深深感覺到我經驗不足，當然承認自己的錯誤，今年就是要借重他的經驗，幫我注意到場上的狀況，在適當的時候提醒我。」

林振賢在Lamigo桃猿時期就有擔任過首席教練，他表示，多一個職稱就是多一份責任，要想辦法輔佐總教練、幫忙選手成長，「做稱職比職稱更重要，我是輔佐的角色，要適時提醒總教練、給他一些意見和看法，但到最後決定權還是在總教練，贏球有光環，但輸球總教練的擔子也是最大的。」

強力左投台灣少見 許銘傑盼賴鴻誠以左剋左

桃猿隊今年最受關注的補強是自由球員賴鴻誠，為球隊牛棚注了一劑強心針。新任一軍投手教練許銘傑表示，「以賴鴻誠的資歷來說一定是球隊很大助力，左投球速能投到那麼快很難找，一定會有幫助，但怎麼讓他發揮到最好、投起球來不會擔心，是接下來的重點。」

去年桃猿隊牛棚團隊防禦率高達6.14，為4隊中最不理想，其中左投後援投手防禦率為7.24。許銘傑期盼賴鴻誠加入後能夠「以左剋左」，他認為，畢竟台灣左打比較多，希望在球隊需要左投時可以發揮功效，就是對球隊最大的幫助，「會把他放在後面，和陳禹勳、王躍霖一起搭配。」

不過許銘傑指出，新球季投手戰力會怎麼安排，還是要以春訓實際狀況去調整，「我也是和選手說，每個人都有機會，態度對了、成績對了，沒有設定誰就是一軍選手，上來就是要輸贏，不是讓你調整的，我的設定就是每個投手都有機會。」