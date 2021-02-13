中職／林威助重態度率兄弟拚冠 王建民帶投手群再進化

中信兄弟7年內6度闖入總冠軍賽，都沒能如願奪冠，今年林威助接一軍總教練強調「態度」、重視守備；兄弟二壘守位開放進爭，林智勝挑戰張泰山紀錄，新秀余謙與眾火球男拚速。

中職中信兄弟隊近7年6度闖進總冠軍賽，去年與統一獅隊交手先取得3勝1敗聽牌優勢，最終卻以3勝4敗、再度與總冠軍擦身。今年開訓典禮上，領隊劉志威說重話：「我們真的夠強嗎？如果想要拿下總冠軍，就要強到無人能敵。」

兄弟今年教練團有大幅度的調動，原一軍總教練丘昌榮回到首席教練位置，二軍總教練林威助接任一軍總教練，原一軍首席教練陳江和改任戰術執行、三壘指導教練，王建民也由客座改為專職二軍投手教練。

林威助透露，當了3年的二軍總教練，有機會也會想要挑戰一軍總教練，「要突破自我，看看自己的能力在哪邊」。林威助時時提醒球員的「態度」，唯有把態度拿出來、細節做好，才能離總冠軍目標更近。

二壘少吳東融、岳東華受傷 重點守位開放競爭

去年底味全龍隊擴編選秀挑走兄弟最佳9人二壘手吳東融，而陣中二壘手岳東華腳踝有舊傷已於2月初動刀，先前領隊劉志威透露，如果岳東華的狀況發生的更早一點，擴編選秀18人保護名單或許有不同考量。

二壘被林威助點名為重點守備位置，也開放隊內競爭，就看球隊板凳深度，二壘由誰補起還要透過春訓、教練團評估才會確定，包括潘志芳、王勝偉、陳偉漢都是人選，替補球員則有王政順、張志強等。

林威助除了強調「態度」，重視細節、強調守備的日式球風，也是林威助再三強調的重點，強調戰術執行的重要性；除了二壘外、右外野位置補強也是關鍵，打擊好的球員，球隊會安排第2守備位置。

王建民專職二軍投教 農場新秀余謙與眾火球男拚速

王建民先前以客座方式協助二軍投手訓練，今年專職二軍投手教練，與農場主管彭政閔、教練鄭錡鴻及艾迪頓一同規劃二軍投手養成。

兄弟隊去年季中選秀首輪選進投手余謙，先前有意挑戰旅外，因疫情考量選擇先留在中職發展，余謙去年秋訓狀況不是很好，暫停投球調整重量訓練，春訓按部就班訓練，強化下盤運用、敏捷、髖關節活動度和柔軟度，也在今年1月底開始牛棚練投。

余謙坦言，頂著首輪指名光環加入球隊，外界難免會特別關注，不特別去想壓力、身體健康擺第一；兄弟陣中「火球男」多，包括黃恩賜、李振昌、吳俊偉、陳柏豪等人，都有破150公里速球，余謙目前最快球速約150公里，他也希望良性競爭，把均速提升至150公里，極速再往前推進。

余謙把「旅外夢」放在心中，他表示，這3年把身體練更強壯，在中職投出好成績，才有本錢拚旅外。

林智勝、王威晨拚紀錄 宋晟睿先著重打擊

兄弟林智勝今年將隊長職務接棒給王威晨，兩人都有重點紀錄要挑戰，林智勝去年因傷勢影響，整季一軍出賽40場、敲出3發全壘打，生涯累積286轟，再4轟就可以超越張泰山289轟成績、改寫中職生涯最多全壘打紀錄。

林智勝去年10月因為扭傷腳踝開刀治療，季後持續復健中，但教練團不擔心林智勝，林智勝是老經驗球員，有自己的調整方式和步調，相信他可以準備好自己、迎接新球季。

中生代王威晨接棒隊長職務，盼當教練團與球員間的橋梁，也希望隊友間的溝通可以更活絡；王威晨生涯百盜倒數8次，他過去曾完成中職盜壘王2連霸，上半季達成生涯紀錄不是難事。

兄弟去年選秀第2輪選進可投可打的宋晟睿，宋晟睿表示，春訓多以打者訓練為主，教練團給予很多建議，另外維持一週牛棚練投1次，投打二刀當然會是想法，但感覺現階段打擊方面的發揮可能會比較容易。

教練鄭錡鴻表示，知道宋晟睿是可投可打的好手，但這麼多年觀察下來，在中職二刀發展的例子很少，也提到年輕球員不急著馬上定位，先把身體強度基礎打好，再慢慢做後續規劃。