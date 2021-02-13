中職／統一獅「飛」向二連霸 老中青三代各有任務

統一獅力拚二連霸，老經驗投打潘威倫、高國慶有重要紀錄，去年新秀首輪野手林子豪被看好最快一軍亮相。總教練林岳平要打造統一霸業，強力中心右打者寄望郭阜林。

中職統一獅隊去年開季前，被外界評估在4支一軍球隊中戰力最差，但季末打出驚奇、總冠軍賽與中信兄弟打滿7場、從1勝3敗劣勢，最後以4勝3敗、拿下隊史第10冠；今年「餅總」林岳平要帶著冠軍獅繼續Flying，喊話打造統一獅王朝。

老經驗投手潘威倫拚150勝 5土投爭先發輪值

獅隊指標本土投手潘威倫將於3月初過39歲生日，潘威倫目前依然是中職投手多項紀錄保持人，去年球季19場出賽（13場先發），戰績2勝6敗，出賽防禦率8.62，數據上並不理想，在去年總冠軍賽定位後援。

林岳平表示，潘威倫本季例行賽定位依舊是先發，「這是他比較能勝任的角色，球隊在後援牛棚也有補強，讓潘威倫在他擅長的位置準備，相信他在春訓也會為了先發角色做很多的努力。」

潘威倫目前累計生涯325場先發、145勝、2001局、2萬9371球投球數都是聯盟最多紀錄保持者，今年力拚150勝、3萬球投球數，如果沒有太大傷勢，本季達成應該不是難事。

獅隊開季準備4名洋投，至於本土先發輪值安排，林岳平點名，除了潘威倫外，施子謙、江辰晏、古林睿煬和去年選秀選入大學生投手姚杰宏都是競爭人選。

林岳平在1月開訓時曾表示，過去這麼長時間以來，外界提到獅隊先發投手代表，還是只會想到潘威倫，期待施子謙、江辰晏表現，可以成為獅隊新一代土投代名詞。

新秀拚機會 林子豪被看好同梯野手最快上一軍

獅隊去年季中選秀總計選入10名球員，首輪選進高中時期被看好具有旅外潛力的三壘手林子豪，第2輪則選入內野手何恆佑；打擊教練劉育辰直言，「單純攻擊面來說，兩人無庸置疑符合我們為什麼要用前兩個順位選他們」。

劉育辰分析，兩人都是備受球團期待的新秀，觀察的重點在守備，何恆佑守二壘，包括跑位、雙殺轉傳等，有很多細節的部分，需要透過比賽與團隊磨合，複雜性和困難度比三壘高，所以打擊、守備綜合考量下，看好林子豪為去年新秀野手中最快有機會在一軍亮相者。

劉育辰另外點出，就技術層面來看，林子豪無疑就是好選手，但是職棒是「秀」，期許他展現人格特質和魅力去吸引球迷、媒體的目光，造就自己的高價值，成為一個「有魅力的球員」。

最長野手高國慶不想退 中生代右強打接班點名3人

42歲野手高國慶是中職目前最年長野手，目前生涯累積1784支安打，如果健康出賽，本季完成生涯1800安里程碑不是難事，將是史上第3人。高國慶透露，目標不會只是1800安，「身為球員要學的東西還太多，還學得不夠，希望可以打越多越好。」

高國慶和37歲野手陳鏞基，是獅隊中心棒次強力右打者，林岳平表示，無論合約內容如何，兩人的年紀也到了球隊該找出能夠接棒中心棒次3至5棒的強力右打者。

劉育辰表示，目前看來最合適的人選是郭阜林，另外吳桀睿也是人選，吳桀睿在長打上面不是很突出，但攻擊面廣、攻擊表現穩定，捕手陳重羽具有很好的打擊能力，「如果他在捕手這一塊技能再加強，打擊能力也不容小覷」。

劉育辰表示，郭阜林、吳桀睿和陳重羽都是很有機會每天在先發名單中的強力右打者，也具有相當的競爭力；林岳平則期待，過去都曾有過單季20轟實力的羅國龍、鄭鎧文表現不是曇花一現，可以找到突破口。