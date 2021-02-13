中職／味全龍迷盼21年 王維中有望投出重返第一球

相隔21年味全龍隊重回中職一軍舞台，資歷亮眼的「帥」投王維中領頭，加上目前唯一人工草皮天母棒球場當主場，味全龍話題不斷，要拚勝率4成5、展現企圖心。

味全龍隊為中職元年（1990年）創始球隊，1999年完成3連霸後宣告解散，2019年確定重組球隊，去年打二軍賽事、拿下隊史首座二軍總冠軍，儘管球員平均年齡僅約23歲，但展現強烈企圖心，喊話要在一軍例行賽打出奇蹟。

味全龍隊重組關鍵3名教練，總教練葉君璋、一軍打擊教練張泰山、二軍總教練黃煚隆對球員們有更大的期許，黃煚隆是味全龍創隊元老，看著母隊重新回來，坦言心情錯綜複雜，希望味全龍隊的加入不要拖累其他球團，而是帶來加分效果。

王維中「帥」出風格教練團按讚 有望投出味全重返第一球

味全龍隊去年季中選秀選入具美、韓職棒資歷的投手王維中，球團開出5年3個月、總值近208萬美元（約新台幣6240萬元）中職史上最大合約。葉君璋點名，王維中是球隊1號先發投手，若狀況許可，擔任球季首戰（3月14日）或者主場開幕戰（3月26日）先發都有可能，龍迷等了7796天，有望看見王維中投出味全重返中職一軍別具意義的第一球。

王維中資歷亮眼，卻沒有球星架子和距離感，教練團透露，觀察王維中與隊友相處很隨和，平時嘻嘻哈哈的就像小孩子，但是他很清楚自己的工作，在訓練上面絲毫不馬虎，自我要求很高、做起事來很認真。

味全開訓典禮上，王維中在心願卡上寫下「在我面前就沒人帥得起來」，他解釋不想跟別人一樣，「我覺得在場上表現好，做什麼都很帥」。

味全龍隊一軍牛棚教練郭勝安表示，王維中加入球隊後，調整進度超乎教練團的想像，牛棚狀況非常好，教練團有給予球員一定的空間，王維中通常都會投得比其他人多，看得出來在休賽季練得很勤。

徐若熙術後更升級 投手群火球男眾多很吸睛

徐若熙在2019年季中選秀首輪第6順位被味全龍隊選進，去年熱身賽後接受手術移除右手肘骨刺，球季末重回投手丘，在二軍總冠軍賽飆出生涯最速157公里火球、表現吸睛，也是葉君璋點名新球季本土先發輪值人選之一。

郭勝安表示，徐若熙從加入球隊到現在進步多，去年開完刀後經過一段時間休息，復健做得滿完整的，身體和手臂的肌力又更進一階，他本來就是很有實力的投手，「現在感覺從A升級至A＋等級。」

郭勝安表示，由於徐若熙去年投球局數沒有很多，教練團站在保護立場，今年每場出賽的用球數會嚴格控管，徐若熙有很好的球速，也可能有再往上提升的空間，但若能維持去年季末的表現就已經夠水準，重點是穩定，貿然再強求球速提升，擔心他的手無法負荷。

徐若熙剛滿20歲，是除了王維中外、另一個被看好成為本土先發王牌的投手，郭勝安表示，不光是與高中應屆畢業生比較，徐若熙在整個球隊中已經算是心理很成熟的球員，企圖心很好、場上勇於對決打者，滿不簡單的，看好未來發展。

味全龍隊陣中火球男不少，葉君璋點名新球季本土輪值競爭人選，除王維中、徐若熙外，郭郁政、羅嘉仁、林子昱、曾柏融也是選擇，羅嘉仁也曾於中職一軍賽事飆出157公里火球。

此外，森榮鴻、廖任磊、游宗儒、呂偉晟、王玉譜都是教練團點名期待的牛棚投手群戰力，除了游宗儒外，其餘投手最快球速都可飆破150公里；郭勝安表示，速度是優勢，但不是全部，還要搭配控球、變化球、穩定性，要能維持整個球季，不至於有太大的落差最重要。

中生代被迫成長帶頭衝 味全龍喊話創造奇蹟

味全龍隊組成球員年輕，連兩年擴編選秀加上吸收各隊釋出的球員，就成為帶領球隊的「領頭羊」，捕手劉時豪、野手吳東融、曾陶鎔、陳品捷、隊長林旺衛等人，過去在原球隊是中生代球員，現在成了味全陣中「大學長」，相對經驗豐富。

葉君璋點名，沒有意外的話，劉時豪將是今年球隊主戰捕手，吳東融守備位置以二壘為主，另外也會守游擊，這些球隊的中生代球員沒有學長可以依靠，需要扛起帶領學弟們的責任。

味全重返中職話題十足，代理領隊任中傑透露，斗六、天母棒球場總計耗資9位數整修，就是希望給球迷完全不同的觀賽體驗，創辦人魏應充也希望打造「棒球經濟生態區」，規劃在天母主場外野增設「野餐席」。

天母棒球場是目前唯一人工草皮球場，而且是葉君璋口中「從來沒見過的類型」，球的第2彈跳會慢很多、與一般認知不同，將是新球季的變數，如何適應也是重要課題。

味全龍隊重返一軍首戰為3月14日在台南棒球場與統一獅隊交手，主場開幕戰則為3月26日在天母棒球場。重返一軍首年，葉君璋要球員們挑戰勝率4成5高標：「踮著腳尖可以拿到、全力拚看看。」目標2023年打入總冠軍賽。