中職／味全龍加入一軍戰場 5隊賽程考驗應變能力

中華職棒將在3月13日開打，由於味全龍加入，將睽違12年再度有多於4隊的隊伍數，對戰組合變多、賽程變鬆散，讓球迷有更多選擇，但也考驗著各隊的投手戰力安排及應變能力。

中職32年新球季添了許多新氣象，新會長蔡其昌上任後，提出希望運動產業發展條例第26條之2的修法能趕快通過，抵稅比例目標是250%，為台灣企業設計更大誘因來支持體育運動，也有利於第6隊催生。

中職從2009年球季開始就一直維持4隊規模，導致近年來產生對戰過於頻繁的問題，投手在短時間內就會被打者熟悉。不過味全龍隊2019年成立，經過去年在二軍磨練，今年球季就要加入一軍賽事，會帶來什麼樣的化學效應值得期待。

週末對戰組合不同 投手安排模式改變

第5隊加入之後，富邦悍將總教練洪一中表示，對戰組合會比較活潑，「因為5隊是奇數，沒辦法像以前一樣星期五六日都跟同樣的隊伍打，對球迷來講比較有新鮮感。」洪一中指出，週末對戰組合不同，投手安排上也可能會比較不一樣，「要怎麼去對戰，每支球隊都會傷腦筋，要稍微思考一下。」

統一獅隊總教練林岳平也認為，味全龍加入後影響最大的就是輪值，「輪值會考驗到教練團的調度、換人、球隊的陣型，不過今年26人變成可登錄27人，野手或許會再多1個人，更考驗團隊的戰力。」

林岳平也指出，新球季的賽程一個星期要面對3支球隊，有更多的對戰組合，可能都會碰到每隊最好的投手，「就看能不能快速的調整，希望我們能將去年的優勢延續到今年。」

新球季賽程較鬆散 新模式激起更多新火花

變成5隊之後，新球季賽程比較鬆散，有一支球隊單週只會打4場比賽，但移動次數也可能會比較多。樂天桃猿隊總教練曾豪駒指出，「移動的頻率也是一個考驗，我們這邊會慢慢去討論一下，看怎麼樣去調度。」

中信兄弟新任總教練林威助則指出，多了味全龍之後可能有輪空，一週打4場、5場不等的狀況，不過跟二軍的模式差不多，「之前我帶二軍3年也有經驗，但還沒有打都不知道，我們會預先規劃4場先發投手戰力。」

除了對戰次數沒有這麼頻繁，可望對投手有利，新球季比賽用球恢復係數調降，也有望改善打高投低的現象。曾豪駒表示，今年著重投手戰力和守備的穩定性，「若大比分的場次變少，該守住時不要有失誤，打擊也必須要把握得分效率跟串連。」

新球季除了隊伍數增加，球員流動也更多，像是從樂天桃猿轉戰富邦悍將的林柏佑就說：「我自己也很期待，因為沒有丟過自己的隊友，甚至以前的隊友在不同隊又遇到，例如劉時豪。」且增加為5隊也代表多了一個競爭對手要爭取最後的總冠軍榮耀，預期將會激起更多話題和火花。