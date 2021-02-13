中職／ 與國際職棒接軌 薪資應該完全透明

中華職棒發展邁入第32個年頭，各方面都有長足進步，好比說教練團、球員人數編制是早期的倍數之多，選手技術也進步不少，球團經營更具職業意識，然而，還是有不少觀念不進反退，好比說公布薪資這件事。

中職早期本土球員月薪是公開的，誰領多少錢一清二楚，就連洋將、總教練薪水也可從媒體報導得知，然而，自2015年開始，中職各隊逐漸「擇優公開」，只公布全隊不到一半本土球員的月薪，球迷只能看到高薪球員的薪水，其他選手一概不知。

這就更別提洋將、總教練的薪水了，各隊一律無可奉告，搞得洋將月薪5萬美元(約140萬台幣)，洪一中當教頭月薪破40萬元，好像是一件很丟臉的事情，非得遮遮掩掩，無法對外公告。

教練領高薪應該是件光榮的事，但各球團都不願意公佈教練團的薪資。 聯合報系資料照片

事實上，中職很多做法都師法韓國職棒，例如新球隊加盟辦法、FA自由球員制度、韓風加油；可是，韓職凡事透明公開，不但規章在網路上查得到，就連總教練、洋將、本土球員薪資，韓職官網一清二楚，私毫不遮掩。

日本職棒也是如此，每一位教練團成員、洋將、本土球員的年俸(年薪)都會見諸媒體，舉例來講，2019年讀賣巨人教練團有30人，監督原辰德年薪高達3億日圓，其他29名教練合計年薪也才4.58億日圓，這樣就可以看出原監督身價有多麼驚人了。

2019年讀賣巨人最高薪為王牌投手菅野智之的年薪6.5億日圓，明星游擊手坂本勇人年薪5億日圓，那一年剛從廣島轉戰巨人的外野手丸佳浩年薪則是4.5億日圓。當然，也有不少低薪者，例如育成選手平井快青、黑田響生與沼田翔平年薪都是240萬元，小山翔平250萬日圓，廣畑壘與山上信吾都是260萬元，1個人一年賺的，連菅野智之的200分之1都不到，但巨人球團依舊對外公開，沒什麼好藏的，也不丟臉。

讀賣巨人王牌投手菅野智之的薪資當然媒體一定會報導，不到他十分之一薪水的其他球員也一樣公開。 聯合報系資料照片

這就更不用說大聯盟了，在「Baseball Reference」網站，每一位球員的年資、簽約金、年薪、合約內容、有無逃脫條款全都在裡頭，列得清清楚楚。

過去中職不乏小資本企業經營職業球隊，也許有不得對外公布所有本土球員、洋將薪水的苦衷，沒有明確說明，外界也不曉得苦衷是什麼，只能霧裡看花。然而，現在中職5隊全都是大企業經營，而且一家大過一家，照理說，應該是大氣度、大格局在做事，聯盟規章沒有什麼好遮掩，本土球員月薪也沒必要過半不公開才對。

比較好的做法是，中職各隊既然有超過半數本土球員月薪不便公開，那麼，應該所有球員都不要公開才對，要不然就全部公開，不應該「擇優公開」，讓人不清楚葫蘆裡賣什麼藥。

球員工會曾提供各隊球員薪資級距資料，但是只能讓球迷了解大致上的狀況。 聯合報系資料照片

再往前推，當年Lamigo桃猿啟動入札制度，將王柏融成功「外銷」到日本火腿，然後整支球隊賣給日本樂天集團，但王柏融入札金多少？賣給日北樂天集團多少錢？很抱歉，一律無可奉告，自己想辦法打聽吧，這在國外職棒是不可能發生的事情，可是在中華職全棒都發生了。

根據媒體報導，當年Lamigo桃猿轉賣給樂天，轉賣金至少7億台幣，今年索沙等多名洋投月薪達5萬美元，洪一中擔任富邦悍將教頭月薪40幾萬元，但這都沒經過球團證實，大家只能當作茶餘飯後話題。

大聯盟、日職、韓職為什麼要公布每一位總教練和球員的薪水，背後一定有其用意，不可能無緣無故公開，因為美、日、韓職棒都是非常成熟且具職業意識的聯盟，他們清楚知道，職業運動的本質除了表演娛樂大眾，更深層涵義是由金錢堆砌出來的遊戲，在自由市場當中，藉高薪、高價吸引更多優秀人才投入，將職業運動這個「行業」進化為「產業」，公開選手薪水就是好的方式。

所以，你不會看到當年馬林魚以5年8000萬美元簽下陳偉殷，馬林魚球團會「隱匿不報」，你也不會看到去年紐約大都會以24億美元天價易主，大都會球團會將轉賣金額遮起來不給大家知道，更不會看到讀賣巨人不願意跟你說，「今年我給原辰德3億日圓。」

陳偉殷過去在大聯盟的薪水可以詳細的查到，大概累計28億台幣，美國職棒的薪資完全公開透明。 擷圖自Baseball-Reference 網站

統一、味全、中信、富邦、日本樂天都是大企業，企業本身都具備大格局，理應站在更高視野來經營職棒球隊，將市場的餅做大，吸引更多人才投入中職這個「行業」。但中職現階段只能稱作「行業」，不能叫「產業」，那是因為整個職棒聯盟、球團做法還是不夠大格局，也沒與國際接軌，見微知著，薪水公開與否就是其一。

仍須強調，球員薪水要嘛全部公開，就跟早期的中職一樣，要嘛全部不公開，和美日韓職背道而馳，走自己的路，是比較合邏輯的作法。