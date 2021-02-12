中職／「不彈球」有利投手？控球更重要

農曆春節過後，中華職棒五隊重新啟動訓練，備戰二○二一年新球季，還有適應「不彈球」的考驗，比賽用球恢復係數大幅調降，一般預料會對投手有利，不過吳俊良、鄭錡鴻兩位投手教練都認為，重點仍在投手自身功力。

中職去年上半季比賽用球恢復係數過高引起討論，不僅下半季恢復係數下修，今年球季也決定將中間值從原本的○點五六○下降到○點五五○，同時縫線高度也調高，旨在與國際接軌。

去年上半季中職用球兩次檢測結果，恢復係數分別為○點五七四、○點五七一，是近四年新高，也轟出三百廿七支全壘打的驚人成果。下半季換新球，恢復係數為○點五六三，半季全壘打數也降到兩百三十四轟，上下半季場均得分少了近兩分。

相差○點○一就有大不同，新球季投手被敲全壘打的頻率有望隨著恢復係數下降，不過富邦悍將隊一軍投手教練吳俊良認為，「控球」變得更加重要。

吳俊良說：「控球好會更有壓制力，控球不好，投到紅中還是一樣。」悍將隊從去年秋訓開始就要求控球，也在牛棚傳接球時適應新球，「球線比較粗一點，變化球好丟一點。」

中信兄弟隊二軍投手教練鄭錡鴻想法相同，「球掌握在投手的手上，你是主導者，你投不進去，打者也不會出棒，投到不對的點，還是一樣會被打者打」。

鄭錡鴻認為，恢復係數下降對投手來講是有一些優勢，但也不能倚賴這項優勢，「忽略控球、球的尾勁、投球穩定度等等，在中職還是沒辦法壓制，基本功還是要確實做好」。

鄭錡鴻中職生涯七年中，遇過不同恢復係數用球，包括二○一四年的○點五五七（最接近今年）、二○一六年的○點五七六（單季最多轟紀錄年），但他不會特別在意球的彈性、飛行距離，「被打就是自己不夠好，先檢討自己，把球威變更強、控球變更穩定」。

鄭錡鴻說：「畢竟現在訓練的技術這麼發達，選手這麼有力量，加上選球能力夠好，其實必須要把自己練得更好，去壓制打者。」

新球季球「不彈」，小球戰術可能更多，兄弟總教練林威助在開訓第一天就表示，「會有比較多戰術執行，也請陳江和針對這點指導，讓球員準備確實一點。」悍將隊總教練洪一中則認為守備、跑壘速度就更重要，今年春訓會更要求選手守備。