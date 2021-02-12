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中職／「不彈球」考驗 今年誰是全壘打王

聯合報 / 記者蘇志畬／專題報導
悍將隊高國輝曾打過「不彈球」的類似球，是2014年的全壘打王。 本報資料照片
悍將隊高國輝曾打過「不彈球」的類似球，是2014年的全壘打王。 本報資料照片

中華職棒去年單季廿轟級打者有九人，追平聯盟紀錄，統一獅隊林安可更以卅二轟登上全壘打王，新球季面對「不彈球」，這九人中，林益全、周思齊、張志豪在二○一四年打過類似球，高國輝更是該年全壘打王。

中職比賽用球恢復係數去年季中從○點五七四下降到○點五六三，今年中間值更要下降到○點五五○，近年最接近的是二○一四年的○點五五七，該年累計二○九轟，跟去年五六一轟有不小差距，且二○一四年沒有一名打者敲出廿轟。

二○一四年高國輝只花半季就敲出十八轟，拿下全壘打王，去年球季面對下半季用球恢復係數下修，也逆勢敲出十七發全壘打，堪稱不彈球王者，今年值得關注。

林益全以穩定著稱，面對二○一六年的「彈力球」敲出十七轟，在二○一四年也敲出十四轟，該年全壘打榜排名第三，去年轉型追求長打，整季敲出廿二轟，生涯十二個球季中，有九季單季敲出十轟以上，廿轟以上則有三次。

卅九歲的「老鬼」周思齊去年單季廿二轟，不過二○一四年因參加經典賽拉傷，整季僅敲四轟。今年再遇「不彈球」，周思齊認為，揮擊型態不需做太大改變，不過觀念上會更強調反向攻擊、把球打平。

張志豪是二○一四年七名「十轟」打者之一，生涯前四季最多單季三轟的他，從二○一四年單季十轟開始，連續七年單季都超過十轟，近四年單季廿轟更締造中職新紀錄，今年面對「不彈球」要挑戰連五年廿轟難度很高。

高國輝、林益全、張志豪外，二○一四年單季十轟的還有林泓育的十六轟，排名全壘打榜第二名，另外林智勝、劉芙豪、鄧志偉以十一轟並列第四。

獅隊林安可去年以32轟登上全壘打王。 本報資料照片
獅隊林安可去年以32轟登上全壘打王。 本報資料照片

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