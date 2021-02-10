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中職／5隊小年夜打完收工 16日同步開工
今天是農曆年節的「小年夜」，返鄉過年氣氛濃厚，中職五隊也於今日結束練球行程後暫時休兵，初五（16日）同步開工，準備迎接2月26日的官辦熱身賽。
味全龍隊從8日開始連三天舉辦隊內賽，以實戰方式讓投、打互相適應比賽情境，前兩戰各打6局、5局，今天分為紅、白兩隊，僅讓打者各打一輪就收工，迎接農曆年假。
中信兄弟隊從1月29日開始隊內賽，一共3場，2月9日兵分兩路進行對外賽，統一獅隊則是從2月3日開始隊內賽、8日開始對外賽，悍將隊則是6日開始隊內賽、8日對外賽，樂天桃猿隊8日開始隊內賽，暫未對上其他球隊。
五隊休假行程相同，都在10日結束練球、16日重新開始訓練，18日兄弟對上猿隊是年後首場自辦熱身賽，接下來20日上演龍獅對戰，悍將隊則是從21日開始對外賽，當天兵分兩路對上龍、獅兩隊。
中職官辦熱身賽從2月26日開打，分別由統一獅隊在澄清湖棒球場對上富邦悍將隊，斗六球場則由中信兄弟與味全龍上演龍象戰，27日兩場則是悍將隊對上樂天桃猿隊、獅隊對上龍隊。
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