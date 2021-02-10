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亞洲盃籃賽／感謝球員、教練團 中華隊未來常態訓練

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
中華隊執行教練鄭志龍說明亞洲盃資格賽狀況。圖／中華籃協提供
中華隊執行教練鄭志龍說明亞洲盃資格賽狀況。圖／中華籃協提供

中華籃協今天早上正式行文亞洲籃總，表達退出亞洲盃資格賽第三階段賽事的決定，籃協祕書長李一中和副秘書長李雲翔都表示，十分感謝昨天都仍維持訓練的中華隊球員與教練團，因應疫情未來將採「賽訓分離」，維持國家隊訓練模式。

亞洲盃資格賽受疫情影響，原本第三階段從日本改到卡達，中華隊原本13日就要啟程，18日和22日兩度與中國大陸隊交手，19日迎戰日本、21日出戰馬來西亞，但因有意願出席的球員僅7人，未達FIBA規定的10人，籃協和中華隊教練團商議後，決定不參賽。

李雲翔提到，若是真的只有7名球員出征，代表每名球員每場比賽平均上場時間是25到30分鐘，連4天比賽下來抵抗力可能下滑，代表感染新冠肺炎疫情的風險增加，但卡達當地防疫措施並不到位，「像是我們有問，如果在那裡染疫要怎麼處理？他們只說會送醫院，送哪間醫院？說不上來。」

中華隊執行教練鄭志龍提到，上月12日亞洲盃資格賽第三階段中華隊報到時，就有和球員說明，安全是第一考量，後續也有持續和各球團與球員聯繫，但也完全尊重球員意願，今天確定退賽，所有成員就先放假，農曆年後再重新研擬後續計畫。

李雲翔補充，因應疫情，未來中華隊將採「賽訓分離」，籃協也已和體育署報告，未來中華隊會做一個常態的訓練計畫，相關細節年後會再討論。

籃協祕書長李一中（中）、副秘書長李雲翔（右）和中華隊執行教練鄭志龍。圖／中華籃協提供
籃協祕書長李一中（中）、副秘書長李雲翔（右）和中華隊執行教練鄭志龍。圖／中華籃協提供

中華隊 鄭志龍

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