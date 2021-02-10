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中職／王漢生涯防禦率2.14 現役最強羅力也難逼近
統一獅隊退役洋投王漢，至今仍讓很多老球迷懷念，他從1993到95年期間，3個球季狂拿56勝（22勝、18勝、16勝），生涯平均防禦率2.14仍是中職投手史上最低，這個數字很難被後輩超越。
中職歷年共有67名球員投球局數超過500局，包括11名現役投手；中職官方以投500局以上的投手為標準，設定生涯最低防禦率排名，王漢穩居榜首，前味全龍隊「金臂人」黃平洋2.54排名第2，也是數字最佳的本土投手。
王漢來台短短3個球季拿過兩次防禦率王、一次勝投王、一次三振王，1993年22勝至今仍是中職單季最佳紀錄，95年成為獅隊封王大功臣。
中職最低防禦率前十傑從第3名起依序是風神（2.55）、史東（2.71）、銳（2.78）、陳義信（2.822）、楓康（2.824）、柏格（2.84）、李明進（2.92）、郭進興（2.93）。
中職近年打高投低，各隊投手群防禦率數字受損，在投球局數超過500局的11名現役投手中，羅力防禦率3.38最好，潘威倫3.47是本土最低。
另外，前兄弟象隊投手蕭任汶2001年防禦率1.40，創下單季最佳數字，同樣是新生代投手很難跨越的障礙。
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