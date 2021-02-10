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中職／味全龍年前最後一戰 高淮安開轟爭取機會
味全龍隊農曆年前最後一場隊內紅白戰，兩隊先發投手呂詠臻、林逸達各投2局表現不錯，打者各打一輪練兵，紅隊高淮安轟出陽春砲，隊內賽總計出賽2場，3打數全數敲安手感正燙。
龍隊今天隊內賽中，白隊先發投手呂詠臻，投兩局失1分，紅隊先發林逸達投兩局未被敲安，連續解決六名打者，而白隊在三局上接手的趙璟榮被敲2支安打，包含1支全壘打，失2分。
龍隊打者陳品捷、王順和、林旺衛、劉時豪、高淮安都敲出安打，紅隊在2局上靠著林旺衛安打上三壘，吉力吉撈的高飛犧牲打，送回第1分，3局上劉時豪把握得點圈機會，擊出二壘打送回第2分，加上高淮安的陽春全壘打，本局紅隊攻下2分。
高淮安是2019年季中選秀會味全龍隊第31指名，該年在味全龍隊首場對外賽中敲出成軍後首轟，去年也曾在官辦熱身賽開轟，不過去年季後未在60人保留名單中，今年也尚未列入開季註冊名單。
不過龍隊從8日起連續三天舉辦隊內賽，高淮安先在9日出賽繳出2打數2安打成績，今天也把握唯一一次打擊機會開轟，打擊狀況不錯，為競爭開季名單添加籌碼。
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