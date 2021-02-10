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中職／生涯打擊率3成53史上最高 胡金龍本季恐無舞台

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
富邦悍將胡金龍。本報系資料照／記者蘇健忠攝影
富邦悍將胡金龍。本報系資料照／記者蘇健忠攝影

中職邁入第32個球季，3月13日將在台南球場由統一獅、中信兄弟隊進行開幕戰，根據中職官方統計，富邦悍將隊37歲老將胡金龍生涯打擊率3成53，史上排名第一。

胡金龍去年因群組留言風波，6月24日對樂天桃猿之戰結束後，就未在一軍繼續出賽，整季只打41場，創下生涯8年新低，悍將日前公布新球季首波46人註冊名單，他也未在其中。

中職每年出版官方紀錄年鑑，生涯最高打擊率進榜球員，必須超過2000個打數，胡金龍生涯出賽741場，目前累積2950個打數，也是生涯打擊率唯一超過3成5的打者。

中職生涯打擊率前十傑依序是胡金龍、林益全（3成42）、林泓育（3成35）、陳俊秀（3成34）、彭政閔（3成33）、陳冠任（3成31）、張正偉（3成24）、潘武雄（3成20）、林智勝（3成138）、周思齊（3成137）。

陳俊秀去年追加341個打數後，生涯2328打數首次跨越門檻，擠進生涯打擊率前十名，郭嚴文被擠出榜外。

中職歷年共有74名球員打數超過2000，打擊率超過3成有20人，第11名之後依序是陳鏞基（3成09）、張泰山（3成07）、高國輝（3成046）、羅敏卿（3成045）、郭嚴文（3成039）、陳金鋒（3成037）、陳致遠（3成03）、高國慶（3成025）、陳子豪（3成017）、張建銘（3成01）。

中職 胡金龍 郭嚴文

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