中職／棄打從投難度高 劉家愷、張瑞麟有望成功

中華職棒身為台灣的職業棒球殿堂，每年總有近百位球員參加選秀會，由於球隊數少，各隊始終不怕沒有球員。許多已經擠身職棒的球員，為了增加自己的競爭力及上場機會，常會改練守備位置。另外還有一類球員更是極端，選擇棄投從打或棄打從投。

投打之間的轉換，並不是中職特產，美國職棒早年的貝比魯斯(Babe Ruth)及近年的安凱爾(Rick Ankiel)等球員，就是棄投從打非常出名的案例。蝴蝶球大師威克菲爾德(Tim Wakefield)及2019年在12強嶄露頭角的旅日好手張奕，則是國外職棒棄打從投的最佳例子。中職方面，棄投從打早期有王傳家、陳懷山等人，現役球員則有桃猿陽耀勳及兄弟杜家明。棄打從投則有陳文賓、郭健瑜等人，但都只是短暫投球後又轉回野手，撐最久的則是業餘時期曾是投打雙棲的洪宸宇。

旅日球員張奕在轉戰投手丘後經過將近一年的磨練，才在一軍正式登板亮相，是台灣球員棄打從投最成功的案例。 聯合報系資料照片

中職歷史上幾乎沒有棄打從投後很成功的案例，其中一個原因是大部份球員都只在短暫的休賽季就必須完成轉換，但例行賽時遭遇撞牆期後，容易一蹶不振。今年升任副領隊的沈鈺傑就認為棄打從投難度相對較高，因為投手無法像打者一樣，可以天天練打數百球。投手練習有一定的周期，而且需要休息及調整，不可能天天都投百球以上。

不過這兩年罕見出現三位野手決定轉戰投手丘，第一位是被富邦釋出後，轉戰味全的劉家愷。原本他在悍將陣中，就被葉君璋及沈鈺傑建議改練投手，不過他當時並未接受，直到被釋出後，到了龍隊才真正踏上投手丘。在葉總的再生工廠調整下，去年賽事中球速狂飆到147公里，紀錄上僅輸給賴鴻誠，並且拿下二軍勝投王，防禦率只有2.58，戰績9勝1敗14中繼。今年度龍隊重返一軍戰場，他被視為牛棚重要的成員之一。

另一位則是與劉家愷同時加入義大犀牛的張瑞麟，經過沈鈺傑多次的建議，一樣都是不接受，然而同梯順利站上投手丘後，去年6月他總算接受建議改練投手。雖然張瑞麟曾在高中時期有投球經驗，但那已是將近10年前的事，一切都仍需重來，球速僅約138公里。不過他最大的優勢，就是他的投球姿勢，近年來中職已少有低肩側投，而他則是左手4分之3側投，有一定程度的優勢。

張瑞麟去年轉戰投手丘，由於擁有左手4分之3側投的優勢，有機會成為繼劉家愷之後，另一位棄打從投的成功案例。 擷圖自富邦悍將官方粉絲團：Fubon Guardians 富邦悍將棒球隊

身為球二代的吳承運，畢業於南英商工及開南大學兩間棒球名校，不過在U-18及中職選秀接連落選，只能以自主培訓的身份在二軍出賽。由於在桃猿二軍出賽機會也不多，今年轉往父親吳俊良任職的悍將球團參加春訓，並轉戰投手丘。他前次投球約是2016年，大學時期主要為游擊手，他才剛重新站上投手丘，實際狀況還不明，需要再次選秀才能登上一軍，還有些時間再磨練。

這次轉練的三位球員，他們都比以往的棄打從投的球員幸運，張瑞麟與劉家愷都有至少半年以上的二軍磨練，先從動作、出手點及下盤運用等調整，再從實戰中找出問題進行修正。尤其劉家愷自2019年冬盟就開始嘗試，去年整季的二軍賽事，幾乎已經是完成品，只待今年一軍賽季成果驗收。張瑞麟雖起步較慢，但他有姿勢上的優勢，今年在富邦缺乏左投的情況，應能獲得不少機會。雖然職棒才開始轉戰投手丘並不容易，但他們有極大的機會，成功成為中職歷史上棄打從投最成功的球員。