中職／猿隊新戰力賴鴻誠 紅白戰狂飆147公里

日職春訓已於2月1日正式展開，在這個各隊的本土球員都已確定，正在進行球季前最重要的一次調整實戰之時，卻還有一個人遲遲未決定今年的所屬球隊，他就是澤村拓一，澤村在去年12月行使海外自由球員權利，好幾個月

2021-02-09 07:00