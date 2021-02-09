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中職／猿隊新戰力賴鴻誠 紅白戰狂飆147公里

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
猿隊進行紅白戰，紅隊左投賴鴻誠飆出147公里直球，速度是全場最快。 截圖自樂天桃猿官方粉絲團
猿隊進行紅白戰，紅隊左投賴鴻誠飆出147公里直球，速度是全場最快。 截圖自樂天桃猿官方粉絲團

樂天桃猿隊今天繼續在嘉義縣棒球場進行第2場紅白戰，全場又是火力旺盛，一共出現21支安打，紅隊左投賴鴻誠飆出147公里直球，速度是全場最快，白隊終場6：3獲勝。

賴鴻誠邁入生涯第10季，從富邦悍將隊轉戰猿隊，被視為牛棚重要戰力，今天第6局登板，投1局被陳俊秀揮出安打，但三振林泓育、林承飛，未失分。

紅隊20歲先發投手莊昕諺，此役也投出147公里速球，和賴鴻誠並列最快，投兩局被揮出4支安打、保送1次、失兩分。

白隊先發投手張喜凱，投兩局被揮5安、未有保送，同樣失兩分。

猿隊21支安打紀錄中，林智平、郭永維、馮健庭各有兩安，全隊在兩場紅白戰合計揮出41安，包括林立昨天第3局三分砲，全隊仍在初步調整階段，全力備戰3月16日在台南球場對統一獅隊首戰。

賴鴻誠 樂天桃猿

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