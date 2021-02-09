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中職／彭政閔2千安接班人 林益全連3季挑戰大紀錄

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
林益全今年不但要挑戰第200轟，也要邁向第1800支安打，最快明年就有機會成為史上第3位2000安打者，連3季挑戰大紀錄真的很不簡單。 婁靖平
林益全今年不但要挑戰第200轟，也要邁向第1800支安打，最快明年就有機會成為史上第3位2000安打者，連3季挑戰大紀錄真的很不簡單。 婁靖平

富邦悍將隊「神全」林益全2009年從興農牛隊起步，生涯12年單季打擊率都超過3成，各項打擊數字快速累積，去年攻下第1000分打點，今年不但挑戰第200轟，也要邁向第1800支安打，最快明年就有機會成為史上第3位2000安打者，連3季挑戰大紀錄真的很不簡單。

林益全去年不但成為史上第4位打點破千的打者，得分也達800（809分）、打數突破5000（5017）。

這部中職打擊機器歷經牛隊、義大犀牛、富邦悍將三個時期，生涯12年平均打擊率達3成42，每年安打數都破百。

中職史上只有張泰山（2134安）、彭政閔（2044安）超過1800支安打，也只有張泰山（289轟）、林智勝（286轟）突破200支全壘打，林益全目前1717安、193轟，新球季成為歷年第2位1800安、200轟打者，看來問題不大。

彭政閔前年完成2000安紀錄時，認為林益全是下一位候選人，神全在2014、15年球季合計327安，寫下個人連兩季最多安紀錄，明年可望成為2000安第3人。

林益全2009年加入牛隊時，中職從6隊縮成4隊，今年終於新增味全龍隊，對戰組合也變多，新球季是好是壞，3月13日開打就知道。

林益全 中職

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