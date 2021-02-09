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中職／悍將掃14安大勝兄弟 3場自辦賽還沒人開轟

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
年前悍將隊共打3場自辦賽，還沒有出現全壘打，還在適應本季的「不彈球」。 截圖自悍將官方粉絲團
年前悍將隊共打3場自辦賽，還沒有出現全壘打，還在適應本季的「不彈球」。 截圖自悍將官方粉絲團

富邦悍將隊今天在自辦熱身賽對上中信兄弟隊，全隊敲出14支安打，以10：2大勝兄弟，年前悍將隊共打3場自辦賽，還沒有出現全壘打，還在適應本季的「不彈球」。

兄弟今天兵分兩路，一隊留在屏東中信園區遭遇悍將隊，一隊前往台南面對統一獅隊，悍將與兄弟之戰，兩隊分別由陳仕朋、陳琥先發。

陳琥先發3局失4分，被敲5安打、2保送，被敲長打偏多，最快球速約145公里，廖乙忠接替投2局，演出6上6下，後續由王梓安、陳柏豪、官大元、彭識穎登板，兄弟此役登板投手僅廖乙忠、王梓安未失分。

悍將隊火力不俗，全場敲出14支安打，范國宸打滿全場，5打數敲出3安打，于森旭替補上場，3打席都是安打，蔣智賢2安打貢獻3分打點。

悍將此役共用8任投手，包括陳仕朋、葉國情、藍愷青、林逸翔、張瑞麟、劉劭威、歐書誠、林柏佑，僅隨隊測試的劉邵威失分，在第7局挨了陳子豪的2分打點安打。

悍將隊年前共進行3場自辦熱身賽，包括1場對內、2場對外，還未出現全壘打；今年在自辦熱身賽開轟的球員，包括中信兄弟隊黃韋盛、杜家明、曾頌恩、統一獅隊李丞齡、樂天桃猿隊林立，味全龍隊則還未進行熱身賽。

陳仕朋 統一獅

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