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日職／田中將大第二度牛棚練投 竟與小將捕手爭執好壞球

聯合新聞網 / 綜合報導
今(9)日田中將大第二度在牛棚練投。 美聯社
今(9)日田中將大第二度在牛棚練投。 美聯社

返回日職樂天的田中將大目前正隨著球隊進行春訓，前(7)天進行首次練投的他，休息一天後再度進入牛棚，而球數也增加至54球，投球當中與接球捕手下妻貴寬之間的對話，成為了非常有趣的畫面。

本次牛棚練投較為正式，除了牛棚捕手伊志嶺忠擔任打者外，也請來裁判來判定好球帶，時隔8年再次回到日本投球，也讓田中將大對於好球帶拿捏不定，甚至曾向裁判詢問「好球帶的上緣是在什麼位置？」。

有趣的是，田中將大曾對某個投出的壞球感到不滿，捕手下妻貴寬連忙解釋：「好球沒錯，是接捕的問題。」，而田中將大卻回答，「並不是，壞球就是壞球」，對於控球十分要求的田中，在此對話中完全體現。

田中此次練投球種為直球、曲球、滑球、指叉球、切球以及變速球，練投結束後，田中還特地給下妻貴寬一些接捕的建議，非常照顧隊上小老弟。

裁判 日本

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