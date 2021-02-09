中職／龍隊目標3年進季後賽 La new熊4年就封王

味全龍隊今年將在一軍賽事亮相，總教練葉君璋期許3年內有機會拚進季後賽，從過去擴編球隊紀錄看來，和信鯨隊是首支創隊3年晉級季後賽的球隊，樂天桃猿隊前身La new熊（含第一金剛）只花4年就封王，奪冠速度最快。

中職新球季3月13日開打，龍隊14日首戰統一獅，17到19日對中信兄弟3連戰，20日再戰獅隊，23對猿、25日對兄弟，開賽前7戰都是客場比賽，26日起才在天母球場擔任主隊，對富邦悍將進行3連戰。

龍隊投入一軍，中職連12季4隊規模總算變成5隊，也是第4次擴編球隊，過去3次擴編產生的5支職棒新軍，鯨隊、誠泰COBRAS（含前身誠泰太陽）都在成軍第3季首度進入季後賽，La new熊、時報鷹、興農牛（含前身俊國熊）分別是4、5、6年。

值得一提的是，1997到99年期間，鷹隊、牛隊、鯨隊分別打進總冠軍賽，對手都是龍隊，結果全部落敗，龍隊完成3連霸後宣布解散。

金剛2003年成軍，當季只有20勝9和71敗、勝率2成20，至今仍是單隊年度勝率最低紀錄；熊隊隔年接手後，球隊體質開始調整，2006年首次包辦季冠軍，而且上、下半季都封王，更在總冠軍賽4戰KO獅隊，陳金鋒返台第一個球季奪下「台灣大賽」MVP。