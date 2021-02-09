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中職／周一首見非補賽賽程 高國慶22次出賽現役最多

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
上半季賽程中4月5日雖為周一，但碰上連假，今年排進賽事，將是史上第一場非補賽的周一賽事，而現役球員以高國慶在周一出賽數最多。 聯合報系資料照
上半季賽程中4月5日雖為周一，但碰上連假，今年排進賽事，將是史上第一場非補賽的周一賽事，而現役球員以高國慶在周一出賽數最多。 聯合報系資料照

中職今天公布上半季賽程，4月5日雖為周一，但碰上連假，今年排進賽事，將是史上第一場非補賽的周一賽事；中職史上共有181場周一的補賽，張泰山累積8轟最多，是史上最會在周一開轟的男人。

中職今年迎接史上首見的5隊賽季，賽程安排比往年複雜許多，但周一仍維持固定休兵日，4月5日則因碰上清明連假，今年罕見在周一安排賽事，在天母球場由味全龍對上中信兄弟隊，上演龍象大戰；9月20日為中秋連假，也預計安排2場比賽，對戰組合待下半季賽程公布。

中職史上累積共打了181場周一的比賽，投手以高建三出賽19場為最多，蕭任汶、吳俊億則是16場，謝長亨在周一出賽11場，拿下5勝3敗、防禦率1.87，為史上最會在周一贏球的男人，其中還包括5場完投、3場完封。

現役投手則以潘威倫的5場為最多，官大元4場居次，潘威倫生涯在周一出賽累積拿下3勝1敗、防禦率1.35。

野手則以黃忠義在周一出賽51場為最多，張泰山49場居次，葉君璋、王傳家都是47場，張泰山在周一賽事合計共敲8發全壘打，排名史上第一。

統一獅隊42歲老將高國慶在周一打過22場比賽，為現役最多周一出賽經驗的選手，中信兄弟隊林智勝、周思齊分別為18、17場，3位「大學長」以周思齊在周一的成績最狂，累積51打數敲出19支安打，打擊率3成73。

中職 張泰山 周思齊

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