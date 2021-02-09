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中職／龍隊開幕戰連輸5年 葉君璋領軍壓力大

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
味全龍隊3月14日將在台南球場對決統一獅隊，總教練葉君璋的考驗也從這一刻開始。 中央社
味全龍隊3月14日將在台南球場對決統一獅隊，總教練葉君璋的考驗也從這一刻開始。 中央社

中職官方今天正式公布上半季賽程表，味全龍隊3月14日將在台南球場對決統一獅隊，總教練葉君璋的考驗也從這一刻開始，從過去職棒新軍的戰況看來，龍隊新球季勢必面臨苦戰。

中職過去3次擴編球隊，包括1993年俊國熊、時報鷹，1997年和信鯨，2003年誠泰太陽、第一金剛，這5支新軍在球隊史性首戰合計2勝3敗，只有鯨隊、金剛獲勝，太陽甚至吞下3連敗，開季第4戰才奪下隊史首勝。

鯨隊開季前10戰打出7勝3敗，算是新軍起步最順的新軍，但在球季結束時，仍以39勝1和56敗、勝率4成11在7隊排名墊底。

隊史第一個球季，太陽3連敗後5連勝，開季前10戰打出5勝5敗，鷹隊同樣5勝5敗，熊隊、金剛都是4勝6敗，這5支擴編新軍首季排名全在B級行列。

葉君璋迎接新球季，開訓第1天訂出挑戰勝率4成5的目標，難度恐怕不低，就看全隊投打戰力能整合到什麼程度。

中職草創期的龍隊，從1990到99年合計10個球季，開季首戰只有3勝7敗，而且從95年起，連續5季都輸掉第一場比賽，但90、97、98、99年這四個球季，開季首戰雖落敗，最後都奪下總冠軍。

龍隊今年上半季30場主場比賽，天母球場安排16場，高雄澄清湖球場也有8場，花蓮3場、嘉義市2場、斗六1場，王維中很有機會扛起開幕戰先發重任，能否開紅盤值得觀察。

中職 葉君璋 統一獅

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