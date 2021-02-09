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中職／周日打不打午場未定案 223領隊會議討論

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
中職上半季賽程排定，但5月第2周以前的周日賽事是否續於下午2點開打，目前還未定案 聯合報系資料照
中職上半季賽程排定，但5月第2周以前的周日賽事是否續於下午2點開打，目前還未定案 聯合報系資料照

中職32年將於3月13日開打，今天聯盟公布上半季賽程，5月第2周以前的周日賽事是否續於下午2點開打，目前還未定案，等待2月23日領隊會議討論結果。

中職從2019年起實施周日午場賽事，3、4月及5月前2周，加上10月的周日比賽，提早於下午2點開打，而去年受到疫情影響，5月中旬前未開放球迷進場，因此比賽仍維持在下午5點開打，直到10月才出現下午2點開打的賽事。

今天公布的上半季賽程表中，5月第2周以前的周日賽事，除了開幕周3月14日統一獅與味全龍、中信兄弟與富邦悍將隊之戰開打時間確定為下午5點外，其餘都僅先標註開打時間未定，待會議討論確認。

聯盟預計於2月23日召開領隊會議，也是楊清瓏上任秘書長後的首次領隊會議，將會討論新球季防疫訂定辦法，也會定案周日賽事是否沿用午場制度。

中職 富邦悍將 統一獅

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