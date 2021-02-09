拳擊／創投界看好立勝盃 雙方接觸尋求合作

立勝盃全國拳擊俱部樂聯賽上月30日在台中歷史性登場空前成功，立刻引起創投公司高度興趣，在台灣體大校長林華韋穿梭聯繫下，賽事創辦人彭臺臨與創投代表極限體育公司總經理趙國量昨天會晤，就共同推動國內拳擊職業化的方向與步驟廣泛討論，雙方約定在今年4月第二場立勝盃全國拳擊俱部樂聯賽將進一步加強合作，共同促成職業拳擊的誕生。

極限體育公司總經理趙國量表示，推動國內拳擊職業化最大的受益者是全台多達兩百家以上的拳擊俱樂部，日前首次推出的立勝盃僅其中不到十分之一的成員加入，未來仍有廣闊的拓展空間。

「如果能把超過兩百家的俱樂部的資源全部集結，達到這個產業的規模經濟，拳手的前途獲得保障，當然樂觀其成，在這個發展進程中，我們也樂意提供更多的協助與資源。」趙國量說。

為展現合作的誠意，趙國量還帶著中臺灣另一位創投界名人曹捷光同行，參與運動的熱情化為實際行動。

曹捷光表示，從國人的休閒運動型態看，創投界投資體育系列活動為一發展趨勢，只是走在最前面，如何發展為商業模式，還沒有前例可循，「俱樂部拳擊賽應運而生，又獲得廣大的迴響，剛好提供我們一個特定的項目，藉此討論可行的商業模式。」

棒球選手出身的林華韋，當年留學日本時曾經迷過一陣子日本的職業拳擊，看好拳擊職業化的前景，可作為其他運動職業化的參考模式，「拳擊職業化比棒球成本低得多，是走向職業化的高速公路，台灣體大在這方面也願意跟各方齊頭並進。」

彭臺臨則引用德立斯創投天使基金林廷祥董事長的俏皮話「羊毛出在狗身上，豬買單」隱喻，一旦職業拳賽落實，包括俱樂部、拳手、廣告贊助商，將各有所得、邁向三贏。

這場拳賽主辦人與創投商業鉅子的第一類接觸，除了林華韋校長、主辦單位威爾力斯公司創辦人彭臺臨、極限體育公司總經理趙國量、及創投公司董事長曹捷光外，還包括中華拳擊總會理事長王中原、總幹事洪義筌、威爾力斯公司董事長顏榕、國家拳擊總教練柯文明等。