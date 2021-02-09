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中職／上半季賽程公布 下半季要再觀望奧運打不打得成

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中職先公布上半季賽程表，下半季賽程要視6搶1資格賽而定。
中職先公布上半季賽程表，下半季賽程要視6搶1資格賽而定。

中華職棒32年迎接史上首見的5隊賽季，全季300場賽程將於3月13日開打，今天聯盟公布上半季賽程表，下半季賽程則因東京奧運最終資格賽（6搶1）及東京奧運等賽事仍有變數，待確認後再另行公布。

去年中職成為全球率先開打的職棒聯盟，是全台人民及政府團結合作對抗疫情的成果，2021年即將迎來中職32年，聯盟以「UNITED FOR BASEBALL」為全新賽季的口號，大家持續團結一心，創造更多的可能性。

聯盟於今天正式公布例行賽上半季賽程，下半季賽程則將依6搶1奧運最終資格賽和東京奧運賽事確認後再另行公布。

本季味全龍隊正式重返一軍賽事，5支球隊將進行300場例行賽，每隊出賽120場，包含60場主場賽事，球隊間相互對戰各30場。

開幕戰將於3月13日下午5點5分在台南棒球場點燃戰火，由統一獅隊迎戰來訪的中信兄弟隊。隔日洲際棒球場首戰由兄弟在主場對戰富邦悍將隊，另一地的獅隊在台南主場續戰龍隊，也是龍隊重返一軍首戰。

3月19日悍將隊在新莊主場與樂天桃猿隊進行三連戰，3月20日統一7-ELEVEn獅則移師澄清湖棒球場與味全龍交手，3月23日猿隊在桃園大本營登場，將與悍將隊對戰，3月26日龍隊迎來本季首場主場賽事，在天母球場迎戰悍將隊，分別為本季在新莊、澄清湖、桃園、天母球場的首戰。

4月7、8日龍隊與猿隊在嘉義市棒球場展開2連戰，4月27日至29日龍隊在花蓮球場先後迎戰獅隊與悍將隊，6月2日斗六球場首戰則上演龍猿之戰。

今年賽事安排在全台9座棒球場舉行，龍隊的加入不僅讓比賽更多元，也為全新賽季增添可看性，單周將近12場比賽，帶給球迷最優質的棒球賽事，在疫情期間，陪伴大家度過充滿歡笑與淚水的每個時刻。

棒球 中職 味全龍

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