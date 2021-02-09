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日職／再披中華隊戰袍？陳偉殷表態：期待出征東京奧運

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日職／陳偉殷表態 有意願參戰東京奧運

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
陳偉殷親口證實願意打東京奧運，他上次代表中華隊打國際賽已是2008年的北京奧運了！ 聯合報系資料照
陳偉殷親口證實願意打東京奧運，他上次代表中華隊打國際賽已是2008年的北京奧運了！ 聯合報系資料照

日本國家隊監督稻葉篤紀列為「假想敵」，台灣左投陳偉殷也親口表態，若能獲選進入中華隊，在日本出征東京奧運，他會非常期待。

陳偉殷本季加盟阪神虎隊，累積日美通算95勝的他，新球季將向百勝里程碑叩關，目前正隨隊在沖繩宜野座春訓，已進行3次牛棚。

東京奧運因疫情一延再延，目前訂於今年7月登場，台灣還需透過6月16日到20日進行的6搶1最終資格賽取得門票，能否參賽還是未知數，但稻葉篤紀日前到各隊春訓視訪時，除了觀察日本球員外，也看了陳偉殷的狀況，他向日媒解釋：「因為他有可能會進入國家隊。」

陳偉殷曾為中華隊出戰2004年雅典奧運、2008年北京奧運，對於再次投入中華隊的意願，陳偉殷回覆：「我還不確定會不會被選進中華隊，台灣能不能打奧運也還不知道，但如果有機會被選上，可以在日本出戰奧運，我會很期待。」

中華職棒會長蔡其昌日前也曾被問到，是否會爭取陳偉殷加入中華隊，蔡其昌當時表示，只要總教練洪一中認為是重要戰力，就會盡全力爭取。

陳偉殷 中華隊 稻葉篤紀

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