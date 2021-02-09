日職／棄將先王牌菅野一步 澤村有望前進大聯盟

日職春訓已於2月1日正式展開，在這個各隊的本土球員都已確定，正在進行球季前最重要的一次調整實戰之時，卻還有一個人遲遲未決定今年的所屬球隊，他就是澤村拓一，澤村在去年12月行使海外自由球員權利，好幾個月過去了卻一直沒有進展，不過近日傳出他已赴美，將與紅襪詳談加盟事宜，如果澤村能順利一圓美國夢，他將會繼野茂英雄、松坂大輔、上原浩治等人之後，成為紅襪隊史上第8名日籍球員，也有望領先在巨人時的學弟，使用入札挑戰美國未成的菅野智之，早一步踏上大聯盟的舞台。

澤村去年歷經了充滿轉折的一季，10年中央大學畢業後以第一指名加入巨人的他，11年就先發出賽29場，以11勝11敗2.03防禦率拿下新人王，15年接下終結者位置，該季就後援出賽60場，投出36次救援成功，隔年後援場次增加到63場，以37次救援成功奪下救援王，17年季初右肩不適，整季未出賽，18年傷癒復出轉任中繼，連兩年出賽超過40場，分別有24及13個中繼點；但去年澤村在巨人出賽13場，13.1局就投出10次保送，防禦率高達6.08，表現十分不理想，一度還被二軍監督阿部慎之助降到三軍。

9月初澤村更被巨人交易至羅德，羅德的籌碼僅是生涯尚未有任何好成績的24歲小將，至於交易的理由，有日媒報導是巨人內部認為澤村復活的機率近乎0，沒想到澤村在羅德的初登板就連續投出3次三振，最快球速來到153公里，之後的表現也與在巨人時截然不同，整季在羅德出賽22場，拿到13個中繼點及1次救援成功，防禦率只有1.71，不但成為羅德重要的中繼戰力，更大大提升球隊的士氣，狠狠地打臉了巨人球團。

話說巨人近5年來交易或補償放出至別隊的人數竟多達18人，大致上可以分為無法養成功的年輕球員，以及被評估僅剩些許殘值的老將兩個群組，但不管年輕或老將，都有到新球隊打出一片天的球員出現。

火腿的大田泰示跟宇佐見真吾是年輕球員成功的最好例子，大田16年季後被交易到火腿，17年的出賽場次就幾乎等於過去8年在巨人的總出賽場次，之後連續4季都先發出賽超過百場，都達到規定打席數，每年都打出雙位數全壘打，近兩季的打點都在70分左右，上季更拿到第一座個人獎項的外野手金手套獎；宇佐見的表現雖然不若大田亮眼，但轉到火腿這兩季，出賽數也大增，上季更成為主戰捕手；投手公文克彥雖然上季的表現不佳，但17到19年都是火腿的主力牛棚之一。

另外，之前只在巨人一軍投過1場的平拳良太郎，被補償到DeNA後，近3季都先發超過10場，是DeNA重要的先發輪值，上季先發14場，投出4勝6敗2.27防禦率的成績，不只防禦率，被打擊率及WHIP也都是生涯最佳，要不是球季中因傷休養1個月，成績應該會更好，他跟大田、宇佐見等人都是在巨人沒有發揮機會的年輕球員。

內海哲也及長野久義，這兩名老將被當作補償球員是18年季後最震撼的消息。內海轉隊到西武後的第一個球季因傷未上一軍，去年季末終於初登板，4場先發投出1勝2敗4.26防禦率的成績，如果身體健康，對西武薄弱的先發戰力來說是一大幫助；長野18年還在巨人出賽116場，426個打席數，2成90打擊率、13轟及52分打點都不差，沒想到未被放進保護名單內而被廣島挑走，長野到廣島後的第一個球季因狀況不佳，只出賽72場，打擊率僅有2成50，也中斷了連9季百安及雙位數全壘打的紀錄，不過上季出賽場次增加到95場，打擊率提升到2成85，10轟及42分打點都在隊上排前5名，無論是先發或代打都有不錯的表現，尤其是得點圈及代打的打擊率都超過4成，是廣島關鍵一擊的最佳執行者。

長野久義(中)2018年季後被迫離開巨人轉隊至廣島，去年得點圈及代打打擊率都超過4成，是廣島打線重要戰力。 福耳／攝影

不過在這裡也要為巨人說說話，不是每一樁交易都是利他的，上季巨人從樂天交易來洋砲惠勒（Zelous Wheeler）及高梨雄平就非常成功，惠勒到巨人後出賽98場，交出2成47打擊率、12轟、36分打點的成績，全壘打及打點都排隊上前5名，同時也是帶動球隊氣氛的大師；高梨就等於是樂天送給巨人的大禮，他到巨人後馬上成為牛棚勝利組，出賽44場，拿到22個中繼點，防禦率只有1.93，完全延續在樂天的好表現，巨人上季在交易這項還是有收穫的。