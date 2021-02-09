職棒經驗教基層行不行？ 過來人點出成功關鍵

近年來職棒戰力汰換率變快，不少球員褪下球衣後轉戰基層教球，高知名度似乎成為招生利器，而擁有職棒經驗投入基層帶隊有哪些加分、減分之處，又該如何才能長治久安？過來人、大勇國小總教練王宜民點出「熱忱度」才是最大關鍵。

過去三級棒球教練有著職棒光環者不多，但2013年開放高中畢業生投入季中選秀後，職棒戰力有年輕化趨勢，加上隊伍數維持在4、5隊，空間逐年飽和，能長久生存者越來越少，不少人轉而投入基層發展，「職棒(pro)派」教練越來越常見，形成一股新勢力。

忠孝國中總教練倪國展早期在台灣大聯盟有著「小金剛」稱號，職棒7年資歷，在2002年退役，到忠孝帶隊至今已逾20年，他說，自己當時在金剛隊歷經美、日籍教練，擷取兩種球風結合、進化，「職棒球員技術絕對沒問題，但在基層一定要不厭其煩，更用心陪伴、相處，了解小孩子想什麼，國中階段面臨叛逆期，管好才能在球技上努力，國中生也會觀察教練是不是有料，我就以身作則給他們看。」

倪國展(右二)帶領忠孝國中20年，戰績彪炳。 王婉玲／攝影

倪總說，當初到忠孝正值球隊重整，自己為了改變選手態度跟想法，訓練也跟著一起練，後來培養出林子偉、王維中這些優秀學長，也能給現在的孩子一個目標，更有說服力。

東大體中投手教練高龍偉在統一獅時期為人熟知，9年職棒生涯，在2010年後半段卸下戰袍，改當「龍的傳人」，三級都有接觸過，至今在基層執教逾10年，他提到，職棒球員來教球當然能帶進一點新東西，但重點還是在「耐心」，了解小朋友與他們溝通，「現在的小孩有強烈自主想法，如何帶領他們，職棒經驗有加分，但不是絕對。」

高龍偉(中)在統一獅時是知名投手，目前在東大體中培育人才。 王婉玲／攝影

至於在中信鯨有「傑尼斯二游」美名的王宜民有著5年職棒經歷，自2009年投入基層至今已12年，目前在金字塔底層的少棒服務，他說，職棒有新的地方能幫助基層，等於是技術的延伸，國中之前都是基本功的堆疊，職棒則是基本功更細膩，「從國小到高中如果要畫個圖表，熱忱跟技術比例隨之不同，越底層需要的熱忱越高，相對到高中技術面就會提高。」

王宜民以國小為例，不僅是教球，除了棒球之外的東西要付出較大心力，像是課業、生活常規，也要讓家長了解球隊運作。至於職棒等級教練團對招生是否有幫助？他認為，一時間會有，但要長久經營還是要尋求學校、社區支持、認同球隊，將環境弄好才是根本之道。

王宜民認為職棒光環是一時，長久經營球隊仍需健全環境。 王婉玲／攝影

王宜民指出，有些職棒球員退役到基層帶隊心態太理想化，希望小朋友快樂打球，無法尋求學校、家長的支持，就覺得很難做，「除非你帶的是社團球隊，否則大家都是看成績」，他說，到一個環境必須先了解當地棒球文化與縣市政府支持度，融入球風，要有能力把一支球隊變好，否則來帶隊就沒有意義了。