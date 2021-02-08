中職／猿隊內賽新球狂掃20安 林立敲三分砲

樂天桃猿隊本周進入實戰階段，今天首場隊內紅白賽登場，面對恢復係數下修的新球，打出一場打擊大混戰，兩隊共敲20支安打，林立在第3局敲出三分砲，為此役為一開轟球員，樂天白隊終場以11：10擊敗樂天紅隊。

猿隊在年前要打兩場自辦熱身賽，今、明兩天自家廝殺，此役打8局、兩隊各排先發10棒，總教練曾豪駒坐在看台上觀察選手狀態，紅隊由林子崴先發，白隊則由黃子鵬擔任首任投手。

猿隊去年第二指名選進的投手林子崴，先發2局，沒被敲出安打，投出2三振、2保送，表現突出。

在林子崴退場之後，白隊就在3局上攻下5分逆轉，面對目前無合約狀態的投手林國裕，林楷錡、陳晨威、成晉、廖健富相繼敲安，先打回2分，林立補上三分砲，在今年首場實戰比賽就開轟。

白隊在第6局由林澤彬的三壘打掃回2分，再帶動另一波攻勢，以年輕好手為主的白隊打線共敲12支安打，林楷錡、成晉都是雙安演出。