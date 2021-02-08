中職／沒在獅隊註冊名單 李丞齡對悍將連兩打席開轟

中職今年首場對外熱身賽登場，統一獅隊在台南球場作東，對上富邦悍將隊，獅隊20歲李丞齡還未在一軍亮相過，也未在獅隊開季註冊名單內，今天演出單場雙響砲，成為首場對外賽的最大驚奇，獅隊終場以10：3擊敗悍將隊。

獅隊連續兩天在台南球場進行對外熱身賽，今天先遭遇悍將隊，先發投手分別由古林睿煬、范玉禹擔綱。

古林睿煬投2局，最快球速在現場測到155公里，首局演出三上三下，第2局面對首位打者高國輝被敲出二壘打，隨後連續三振高國麟、辛元旭，再以飛球出局解決林哲瑄，以未失分結束今日任務，共用41球。

悍將隊掌握得分先機，葉竹軒敲安為球隊首開紀錄，林益全高飛犧牲打追加第2分，第4局林宥穎的安打再帶有1分打點，悍將隊的比分就此凍結。

陳重羽第6局先敲2分打點追平安打，獅隊第7局灌進5分大局，包括李丞齡的兩分砲，以及陳重羽再敲一支2分打點安打，李丞齡第8局再對悍將隊終結者陳鴻文敲出陽春砲，單場第2轟出爐。

李丞齡為獅隊2018年選秀第四指名，還未在一軍出賽過，獅隊目前開季註冊名單共註冊55人，未納入李丞齡，今天他在第5局上場代打，面對恢復係數較低的新球，3打席敲出2安打都是全壘打，表現令人驚艷。