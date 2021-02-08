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日職／田中將大正宮捕手爭奪戰「爆笑問題」還是「田中x田中」？

聯合新聞網 / 綜合報導
田中將大。 圖自田中將大官方推特
田中將大。 圖自田中將大官方推特

田中將大睽違8年回歸東北樂天金鷲，昨日（7日）首度進牛棚練投，並由太田光接捕，此外樂天後備捕手還有田中貴也、下妻貴寛等人選。

田中昨天在牛棚練投52球，和捕手太田光的組合正好與日本知名綜藝節目「爆笑問題」的田中佑治和太田光搭擋同姓，2020賽季太田光出賽67場，是樂天陣中出賽最多的捕手，可惜在9月因左肩傷勢停機，賣點是超群的阻殺能力，素有「甲斐加農」之稱。

上季9月透過交易從讀賣巨人來到樂天的田中貴也也是人選之一，28歲的他直到2020年才在樂天一軍達成生涯首安、首轟、首打點等紀錄，可望能和田中組成「田中x田中」搭擋。

而第三位人選是26歲的下妻貴寛，2013年踏入球團的他曾和田中將大同隊1年，不過當時還是新人的他還沒有跟田中搭擋過，他表示「雖然沒接過田中的球，但今年會是絕讚的機會。」

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