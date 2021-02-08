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中職／日職執法破2千場 佐藤純一來台當裁判組督導

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
日本職棒退休裁判佐藤純一。 擷圖自推特
日本職棒退休裁判佐藤純一。 擷圖自推特

中華職棒聯盟今年新聘一位日籍裁判組督導，60歲的退休日職裁判佐藤純一來台，目前正在隔離中，聯盟已提供他台、日職棒規則差異，包括本壘攻防，他的主要任務是訓練年輕裁判、擔任比賽審判委員，聯盟也會視他的體力，再討論是否可下場執法。

佐藤純一出生於1960年7月18日，選手時期曾在近鐵隊累積6季一軍出賽成績，累積日職執法場次2148場，去年底剛在日職退休，而中職今年有此需求，向日職探聽合適人選，牽線之下找上佐藤純一。

聯盟表示，佐藤純一預計會在年後隔離期滿，南下與其他裁判會合，進行指導工作，也已先提供他台日雙方規則落差，包括本壘攻防的部分，讓他可以在隔離期間先適應中職的情況。

佐藤純一與中職聯盟的合約為1年，將待滿整季，是否會下場執法？聯盟表示，「還要先跟他討論，體力方面是否可以執法。」主要任務還是協助年輕裁判養成，以及擔任比賽審判委員。

日本職棒退休裁判佐藤純一來台擔任中職日籍督導。圖／取自日職官網
日本職棒退休裁判佐藤純一來台擔任中職日籍督導。圖／取自日職官網

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