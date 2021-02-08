中職／單季169轟破紀錄仍輸 兄弟封王乾旱期已10年

統一獅隊去年抱回隊史第10座總冠軍，暌違7年再嘗封王滋味，中信兄弟隊從2011年起，已經連續10季未奪冠，今年在比賽用球恢復係數降低的情況下，能否殺出重圍值得觀察。

味全龍隊本季正式在一軍出賽，中職連12季4隊規模終於畫下句點，兄弟最近10季打過6次總冠軍賽都落敗，封王紀錄一直停頓在7次，再怎麼打就是打不出第8冠。

兄弟2010年只有22轟，締造中職單隊單季最少全壘打紀錄，靠堅強的洋投戰力，最後奪下總冠軍。

反觀兄弟2016年出現驚人的169轟紀錄，寫下單隊單季全壘打新高，卻在總冠軍賽先盛後衰，對義大犀牛隊2連勝後連輸4場，送掉原本可能到手的江山。

中職從2009年起，各隊出賽120場，單季全壘打最多的球隊，一共包辦6次總冠軍，今年各隊出賽數不變，球季賽總場次則從240場增至300場，一般預料，全壘打產量應會減少。

中職從2015年起，近6季剛好出現3000轟，單隊全壘打破百多達18次，2016年、去年更是4隊都達百轟以上，打高投低的失衡現象在新球季可望改善。

本季比賽用球最近已在春訓讓各隊打者試打，兄弟老將周思齊認為，球比較不會飛，長打可能減少，但擊球點仍要確實，教練團今年也會使用更多戰術。