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中職／比賽用球會變形？楊清瓏：已請各隊提供變形球
中職本季採用恢復係數較低的比賽用球，各隊在1月底拿到第一批用球，陸續投入練習、比賽使用，加緊抓感覺，對於有球隊反應有容易變形問題，秘書長楊清瓏表示，一定會把關比賽用球品質，也有告訴各隊，若有遇到變形球，可提供給聯盟參考。
本季比賽用球已在1月底陸續送達各隊，但因數量不夠，多僅能用於練投和比賽，打擊練習時還無法使用新球，也有球員反應感覺球摸起來軟軟的，且有很多變形球。
楊清瓏表示，上周與5隊訪談時，有跟各隊教練溝通球的問題，已允諾會盡快補足球隊在新球的數量需求，「有跟廠商聯絡了，第二批用球預計會在2月26日送到。」至於變形的問題，也有請各隊若遇到變形球的情況，可提供給聯盟，但當下並未有球隊提供。
楊清瓏表示，比賽用球攸關紀錄公平性，聯盟一定會把關用球品質，確保恢復係數變動不大，「有不斷提醒廠商，若真的在比賽中球有變形，對廠商來說商譽傷害很大。」
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