快訊

游迺文被記2大過免職了！勞動部將向3家投信求償

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／比賽用球會變形？楊清瓏：已請各隊提供變形球

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
比賽用球會變形？ 富邦悍將提供
比賽用球會變形？ 富邦悍將提供

中職本季採用恢復係數較低的比賽用球，各隊在1月底拿到第一批用球，陸續投入練習、比賽使用，加緊抓感覺，對於有球隊反應有容易變形問題，秘書長楊清瓏表示，一定會把關比賽用球品質，也有告訴各隊，若有遇到變形球，可提供給聯盟參考。

本季比賽用球已在1月底陸續送達各隊，但因數量不夠，多僅能用於練投和比賽，打擊練習時還無法使用新球，也有球員反應感覺球摸起來軟軟的，且有很多變形球。

楊清瓏表示，上周與5隊訪談時，有跟各隊教練溝通球的問題，已允諾會盡快補足球隊在新球的數量需求，「有跟廠商聯絡了，第二批用球預計會在2月26日送到。」至於變形的問題，也有請各隊若遇到變形球的情況，可提供給聯盟，但當下並未有球隊提供。

楊清瓏表示，比賽用球攸關紀錄公平性，聯盟一定會把關用球品質，確保恢復係數變動不大，「有不斷提醒廠商，若真的在比賽中球有變形，對廠商來說商譽傷害很大。」

楊清瓏 中職

延伸閱讀

中職／陳冠宇化身奶爸大主廚 分享日本「勝利飯」概念

電視轉播／中職轉播權利金從無到有 天價15億元至今難破

中職／楊清瓏主持6搶1會議 去年討論出的大名單先不動

中職／新官上任第一件事 楊清瓏：讓本壘衝撞規則易懂

相關新聞

中職／單季169轟破紀錄仍輸 兄弟封王乾旱期已10年

統一獅隊去年抱回隊史第10座總冠軍，暌違7年再嘗封王滋味，中信兄弟隊從2011年起，已經連續10季未奪冠，今年在比賽用球...

中職／當年日職為何落選？ 陳傑憲：是我不夠突出

統一外野三帥之一的陳傑憲上個球季囊括打擊、安打雙冠王，生涯至今打擊率.366，喜歡黏球的特性讓他成為中職三振率最低的選手。

中職／猿隊內賽新球狂掃20安 林立敲三分砲

樂天桃猿隊本周進入實戰階段，今天首場隊內紅白賽登場，面對恢復係數下修的新球，打出一場打擊大混戰，兩隊共敲20支安打，林立...

中職／沒在獅隊註冊名單 李丞齡對悍將連兩打席開轟

中職今年首場對外熱身賽登場，統一獅隊在台南球場作東，對上富邦悍將隊，獅隊20歲李丞齡還未在一軍亮相過，也未在獅隊開季註冊...

日職／田中將大正宮捕手爭奪戰「爆笑問題」還是「田中x田中」？

田中將大睽違8年回歸東北樂天金鷲，昨日（7日）首度進牛棚練投，並由太田光接捕，此外樂天後備捕手還有田中貴也、下妻貴寛等人選。 田中昨天在牛棚練投52球，和捕手太田光的組合正好與日本知名綜藝節目「

中職／日職執法破2千場 佐藤純一來台當裁判組督導

中華職棒聯盟今年新聘一位日籍裁判組督導，60歲的退休日職裁判佐藤純一來台，目前正在隔離中，聯盟已提供他台、日職棒規則差異...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。