中職／官辦熱身賽226開打 計畫開放5成觀眾進場

中華職棒聯盟今天公布官辦熱身賽賽程表，從2月26日開打，進行到3月10日，宣告賽事即將開打；球迷最關心的是否開放觀眾進場，聯盟表示，朝開放球迷進場的方向，計畫採梅花座、開放總容量的5成，已向指揮中心提出防疫應變計畫。

各隊春訓已經陸續進入實戰階段，各隊透過自辦熱身賽檢驗春訓備戰成果，月底則將進入官辦熱身賽，加緊準備將在3月13日展開的中職32年賽季。

聯盟今天公布官辦熱身賽賽程，從2月26日起跑，進行到3月10日，每隊各打8場、合計20場，比賽場地包括斗六、台南、澄清湖和嘉義市立棒球場。

今年官辦熱身賽共在斗六進行6場、嘉義2場、台南4場、澄清湖8場，由愛爾達體育、緯來體育台、CPBLTV、MOMOTV轉播，2月26日中信兄弟與味全龍、2月27日富邦悍將與樂天桃猿、2月28日統一獅與中信兄弟隊這3場比賽，也將在CPBL中華職棒官訪粉絲團線上直播。

聯盟正與疫情指揮中心研究採取實聯制售票開放觀眾進場之方案，等待方案出爐後，將會正式公布售票相關內容。