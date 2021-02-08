中職／陳冠宇化身奶爸大主廚 分享日本「勝利飯」概念

具旅日資歷的投手陳冠宇今年確定將投入中職選秀，回台灣有更多時間陪伴家人，今天受邀參加料理節目單元化身「奶爸大主廚」，他也介紹均衡飲食觀念在日本稱之為「勝利飯」。

陳冠宇結束旅日生涯，今年確定將投入中職選秀，目前先加盟業餘安永鮮物成棒隊，預計會在3月開打的全國成棒甲組春季聯賽登板。

陳冠宇選擇回台就是希望有更多時間陪伴家人，今天受邀參加料理教室節目單元，為女兒煮出營養均衡又父愛滿載的料理「焗烤海鮮義大利麵」。

陳冠宇表示，平常不常下廚，做菜給家人吃會選擇容易做、自己喜歡吃，且一定是營養均衡的料理。這次做的焗烤海鮮義大利麵，裡面包含了蛋白質（海鮮）、碳水化合物（螺旋麵）、維生素礦物質（青花菜），再搭配湯品、乳製品、水果。

陳冠宇笑說，煮菜的樂趣就是看到享用的人覺得好吃，那種滿足的心情是無價的，今年開始在台灣的時間多了，一定會更常做料理給家人吃，希望小朋友會說：「爸爸你煮得好好吃喔！」

陳冠宇也不忘分享過去旅日經驗，提到均衡飲食的觀念，在日本的頂尖運動員之間非常普遍，更稱之為「勝利飯」。所謂的勝利飯，就是均衡飲食加補食，每餐均衡攝取蛋白質、碳水化合物、礦物質、維生素、鈣質，並在有額外需求時補充胺基酸。

職業運動員訓練量比較大，三餐之外就會再補充胺基酸，可以即時提供身體所需要的營養，讓自己恢復到最好的狀態，這也是日本頂尖運動員可以一直維持良好體力的秘訣之一。