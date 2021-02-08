屏東縣城市棒球隊新春開訓 盼能順利參加春季聯賽

籌備多年，屏東縣城市棒球隊成軍，今天在屏東縣立棒球場舉辦開訓典禮。屏東縣府指出，屏東縣城市棒球隊是台灣第7支城市隊，為能讓球隊順利組隊及開訓，縣府從棒球隊籌組、尋求企業贊助經費，希望能讓屏東縣城市棒球隊能在今年順利參加春季聯賽。

屏東縣長潘孟安說，藉由開訓典禮鼓勵每一位教練及選手，在訓練期間調整腳步及保持最佳狀態，準備面對未來的每一場挑戰，屏東的精神就是不畏挑戰，勇往直前。球員們也扮演種子老師，到小學、國高中教導傳授，也會落實球員管理，也聘請設計師江孟芝，設計棒球隊的隊服、球衣，專屬球棒、球套，預計在2月27日熱帶農業博覽會正式公開亮相。