聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東縣城市棒球隊新春開訓 盼能順利參加春季聯賽
籌備多年，屏東縣城市棒球隊成軍，今天在屏東縣立棒球場舉辦開訓典禮。屏東縣府指出，屏東縣城市棒球隊是台灣第7支城市隊，為能讓球隊順利組隊及開訓，縣府從棒球隊籌組、尋求企業贊助經費，希望能讓屏東縣城市棒球隊能在今年順利參加春季聯賽。
屏東縣長潘孟安說，藉由開訓典禮鼓勵每一位教練及選手，在訓練期間調整腳步及保持最佳狀態，準備面對未來的每一場挑戰，屏東的精神就是不畏挑戰，勇往直前。球員們也扮演種子老師，到小學、國高中教導傳授，也會落實球員管理，也聘請設計師江孟芝，設計棒球隊的隊服、球衣，專屬球棒、球套，預計在2月27日熱帶農業博覽會正式公開亮相。
屏東縣府指出，屏東縣城市棒球隊擔任屏東縣棒球運動「承先啟後」角色，銜續學生球員的發展，擴增基層棒球選手，提升棒球運動競技水準與永續發展。屏東縣城市棒球隊也會利用訓練或比賽之之餘的時間，投入年輕及優秀球員的培育工作，協助四級球隊的訓練。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言