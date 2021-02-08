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屏東縣城市棒球隊新春開訓 盼能順利參加春季聯賽

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣城市棒球隊成軍，今天在屏東縣立棒球場舉辦開訓典禮，希望能讓屏東縣城市棒球隊能在今年順利參加春季聯賽。記者劉星君／攝影
屏東縣城市棒球隊成軍，今天在屏東縣立棒球場舉辦開訓典禮，希望能讓屏東縣城市棒球隊能在今年順利參加春季聯賽。記者劉星君／攝影

籌備多年，屏東縣城市棒球隊成軍，今天在屏東縣立棒球場舉辦開訓典禮。屏東縣府指出，屏東縣城市棒球隊是台灣第7支城市隊，為能讓球隊順利組隊及開訓，縣府從棒球隊籌組、尋求企業贊助經費，希望能讓屏東縣城市棒球隊能在今年順利參加春季聯賽

屏東縣長潘孟安說，藉由開訓典禮鼓勵每一位教練及選手，在訓練期間調整腳步及保持最佳狀態，準備面對未來的每一場挑戰，屏東的精神就是不畏挑戰，勇往直前。球員們也扮演種子老師，到小學、國高中教導傳授，也會落實球員管理，也聘請設計師江孟芝，設計棒球隊的隊服、球衣，專屬球棒、球套，預計在2月27日熱帶農業博覽會正式公開亮相。

屏東縣府指出，屏東縣城市棒球隊擔任屏東縣棒球運動「承先啟後」角色，銜續學生球員的發展，擴增基層棒球選手，提升棒球運動競技水準與永續發展。屏東縣城市棒球隊也會利用訓練或比賽之之餘的時間，投入年輕及優秀球員的培育工作，協助四級球隊的訓練。

屏東縣城市棒球隊成軍，今天在屏東縣立棒球場舉辦開訓典禮，希望能讓屏東縣城市棒球隊能在今年順利參加春季聯賽。記者劉星君／攝影
屏東縣城市棒球隊成軍，今天在屏東縣立棒球場舉辦開訓典禮，希望能讓屏東縣城市棒球隊能在今年順利參加春季聯賽。記者劉星君／攝影
屏東縣城市棒球隊成軍，今天在屏東縣立棒球場舉辦開訓典禮，希望能讓屏東縣城市棒球隊能在今年順利參加春季聯賽。記者劉星君／攝影
屏東縣城市棒球隊成軍，今天在屏東縣立棒球場舉辦開訓典禮，希望能讓屏東縣城市棒球隊能在今年順利參加春季聯賽。記者劉星君／攝影
屏東縣城市棒球隊成軍，今天在屏東縣立棒球場舉辦開訓典禮，希望能讓屏東縣城市棒球隊能在今年順利參加春季聯賽。記者劉星君／攝影
屏東縣城市棒球隊成軍，今天在屏東縣立棒球場舉辦開訓典禮，希望能讓屏東縣城市棒球隊能在今年順利參加春季聯賽。記者劉星君／攝影
屏東縣城市棒球隊成軍，今天在屏東縣立棒球場舉辦開訓典禮，希望能讓屏東縣城市棒球隊能在今年順利參加春季聯賽。記者劉星君／攝影
屏東縣城市棒球隊成軍，今天在屏東縣立棒球場舉辦開訓典禮，希望能讓屏東縣城市棒球隊能在今年順利參加春季聯賽。記者劉星君／攝影

城市棒球隊 春季聯賽

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