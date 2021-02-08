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中職／當年日職為何落選？ 陳傑憲：是我不夠突出

聯合新聞網 / 綜合報導
陳傑憲分析自己當初參加日職選秀落選的原因。 聯合報系資料照／記者季相儒攝影
陳傑憲分析自己當初參加日職選秀落選的原因。 聯合報系資料照／記者季相儒攝影

統一外野三帥之一的陳傑憲上個球季囊括打擊、安打雙冠王，生涯至今打擊率.366，喜歡黏球的特性讓他成為中職三振率最低的選手。但也讓人好奇，擁有如此天賦的他，當初在日本高校畢業時為何會於日職選秀落選？

據「自由時報」報導，陳傑憲本人表示，在日本念高校時，「他們更著重棒子要黏，當然就想學習他們」，因此他靠著經驗累積，慢慢把自己訓練成現在這樣的選手。由於從小就被教練要求壓低三振數，自己當時已經是不容易被三振的打者。

陳傑憲當時就讀日本岡山縣共生高校，於2012年畢業後投入日職選秀。當年這梯除了他，選秀名單上滿是現今活躍於各個舞台的大人物，包括大谷翔平、藤浪晉太郎和鈴木誠也。

然而選秀唱名83人，包括13名育成，榜單上卻不見陳傑憲。他表示，「我就直白說，是我不夠突出。」自認當時能力還不到職業水準，也沒有把握機會。

陳傑憲就讀的共生高校非傳統棒球名校，過去僅出產李杜軒、伊原正樹等日職球員，更沒人站穩過一軍，在他擔任球隊第3棒游擊手時，曾有球探到現場看過2、3場，可惜他沒打好。

是否守備影響了對自己的評價？陳傑憲表示，他在高中守游擊時很正常，但回台在業餘球隊裡長期守外野，進職棒後重回游擊防區，強度有別，認為若當時能在二軍慢慢磨練游擊守備，應該不會造成那麼大的落差，但強調「這些過程對我來說都是好事」。

陳傑憲也透露，當時教練要他參加選秀，但他自認實力還不夠，心裡其實有些抗拒，只是想在回台灣前給自己一個機會。而陳傑憲現在已經成為中職史上至少1500個打數的打者中打擊率最高的球員，他以.366名列第一、其後為胡金龍（.353）與林益全（.343）。

陳傑憲

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