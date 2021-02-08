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中職／平鎮青棒好手輩出 古林、徐若熙值得期待

聯合新聞網 / Ramos
平鎮高中歷年畢業球員中有多位挑戰中職，打者部份已有不少球員打出優異成績，但近年投手部份則缺乏表現亮眼的球員，統一獅隊古林睿煬(左)與味全龍隊徐若熙(右)本季都有機會為校爭光。 聯合報系資料照片
平鎮高中歷年畢業球員中有多位挑戰中職，打者部份已有不少球員打出優異成績，但近年投手部份則缺乏表現亮眼的球員，統一獅隊古林睿煬(左)與味全龍隊徐若熙(右)本季都有機會為校爭光。 聯合報系資料照片

平鎮高中是近年國內青棒超級強權，中職許多出色野手都來自平鎮，包括蘇智傑、林承飛、李宗賢、林立、江坤宇、林靖凱、高宇杰、戴培峰、林子豪與劉基鴻，不過，投手進職棒後表現較為黯淡，就看味全龍徐若熙、統一獅古林睿煬能否翻轉命運了。

平鎮青棒2003年成軍，早期有部分投手進職棒投得還不錯，好比說2006年畢業的賴鴻誠，2009年畢業的邱浩鈞，兩人都拿過中繼王，賴鴻誠來到樂天桃猿之後，明年的月薪更達41萬元，將是平鎮青棒史上在中職薪水最高的投手。

賴鴻誠在高中時期是二刀流的好手，加入職棒興農牛隊時擔任先發投手，後來在義大時期逐漸轉成專職中繼，連同在富邦的4個球季，他職棒生涯前9年戰績20勝30敗71次中繼、防禦率5.25。 聯合報系資料照片
賴鴻誠在高中時期是二刀流的好手，加入職棒興農牛隊時擔任先發投手，後來在義大時期逐漸轉成專職中繼，連同在富邦的4個球季，他職棒生涯前9年戰績20勝30敗71次中繼、防禦率5.25。 聯合報系資料照片

只是，近年平鎮青棒畢業的投手，進職棒普遍沒有太突出的表現，例如2010年畢業的彭識穎、游宗儒與黃亦志，左投彭識穎生涯防禦率7.58，投得掙扎，游宗儒2018年球季結束遭桃猿釋出，現效力味全龍，黃亦志已退役轉任味全二軍投手教練。

平鎮青棒2011年之後畢業進中職的投手，還有歐書誠、森榮鴻、王則鈞、杜家明、林政賢、葉家淇、張明翔、蘇俊羽、朱益生、李承禎、宋文華，其中森榮鴻手傷多次動刀，現為味全牛棚主力，張明翔與朱益生去年動手肘韌帶置換手術，杜家明早已棄投從打。

另外，王則鈞、林政賢、葉家淇、蘇俊羽投球成績都不理想，李承禎還在養成階段，24歲宋文華成名很早，旅美發展小聯盟最高層級僅到短期1A，上大聯盟還有很長的路要走。

今年除夕將滿28歲的富邦悍將右投歐書誠，青棒時期名不見經傳，後來到非傳統名校長榮大學打球，曾任高國慶的自費訓練員，進職棒反而投出不錯成績，生涯出賽40場，投了42.1局，戰績1勝1敗3中繼、防禦率2.98，算是平鎮青棒出產少數有亮點的職棒投手。

歐書誠是在2018年選秀第8輪才被悍將選中，首季只有5場出賽，2019年增加到14場，去年則有21場，越來越受到球隊重用。 聯合報系資料照片
歐書誠是在2018年選秀第8輪才被悍將選中，首季只有5場出賽，2019年增加到14場，去年則有21場，越來越受到球隊重用。 聯合報系資料照片

不過，這不代表平鎮青棒就沒有好投手，放眼望去依舊人才濟濟，好比說2018年畢業的古林睿煬，同年以選秀榜眼之姿加盟統一獅，簽約金550萬元，古林睿煬最快球速達152公里，投球動作流暢兼具霸氣，生涯在一軍出賽4場都是先發，拿下2勝1敗、防禦率4.76。

古林睿煬才20歲，身體素質與體能仍在打底階段，如果順利養成，未來絕對是統一獅先發輪值一員，天賦值得期待，前提是要改善自己容易受傷的體質。

統一獅總教練林岳平對古林睿煬相當保護，去年只讓他在一軍出賽3場，拿下2勝0敗、防禦率5.25的成績，今年球季應該會給他更多出賽機會。 圖／統一獅隊提供
統一獅總教練林岳平對古林睿煬相當保護，去年只讓他在一軍出賽3場，拿下2勝0敗、防禦率5.25的成績，今年球季應該會給他更多出賽機會。 圖／統一獅隊提供

徐若熙比古林睿煬小一屆，2019年選秀味全先選劉基鴻，然後再選徐若熙，可見球團對他的器重與期待。徐若熙去年4月底進行右肘骨刺清除手術，傷癒復出飆速157公里，均速也提升好幾公里，新球季預定是味全先發輪值一員。

古林睿煬、徐若熙最大優勢都在擁有不錯的球速，如果能加強變化球準度，並提升投球續航力，未來挑戰單季兩位數勝投非夢事，中職長期缺乏獨當一面、未曾旅外的先發本土投手，古林睿煬、徐若熙是新希望。

徐若熙去年傷癒復出後只在二軍投了4局，但是最快球速高達157公里，均速150公里以上，是龍隊寄予厚望的火球高手。 圖／味全龍隊提供
徐若熙去年傷癒復出後只在二軍投了4局，但是最快球速高達157公里，均速150公里以上，是龍隊寄予厚望的火球高手。 圖／味全龍隊提供

持平而論，平鎮青棒畢業的投手，進職棒表現普遍不理想，多少與近年中職比賽用球恢復係數偏高有關，導致帳面數據不理想，今年用球係數降低後，回到比較正常的投打數據，他們有機會谷底反彈，就看能否把握住機會。

古林睿煬 平鎮高中 賴鴻誠

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