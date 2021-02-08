日職／天價投資投手失敗多 6億大魔神引退最難堪

軟銀鷹隊外野手柳田悠岐在去年季後獲得加薪4,000萬日圓，2021年薪將躍升到6億1,000萬日圓。雖然因為田中將大、菅野智之兩大巨投留在日本發展，使得柳田悠岐失去了「NPB最高薪」的地位，不過他的這份薪水已經追上2002年的松井秀喜，並列NPB史上的日本本土野手最高薪紀錄。

2019年12月柳田悠岐與軟銀重新換約，原本2020年球季後舊的合約就將到期，不過因為19年底重新簽了一份7年的大型合約，使得雙方的合作關係將到2026年結束。屆時柳田悠岐已經38歲，因此大概生涯就是一路待在軟銀，或是些許的可能會在選手生涯最後尾聲回到他的家鄉廣島打球，不過很多球迷想看看日本最頂級打者到大聯盟有多少能耐的機會恐怕要落空了。

柳田悠岐去年奪下洋聯MVP，並成為日本職棒史上第7名年薪達到6億的選手，同時也是現役最高薪的打者。 擷圖自軟體銀行鷹官方推特

但另一方面，也因為放棄美國夢，使得日本第一個7億日圓身價的打者極有可能在這幾年內誕生。

柳田悠岐是日本職棒史上第7名年薪達到6億的選手，加入他之後日職單季身價年薪排行榜如下：

1. 田中將大（樂天） 9億 2. 菅野智之（巨人） 8億 3. 佐佐木主浩（横濱）6億5000萬 4. 柳田悠岐（軟銀） 6億1000萬 4. 松井秀喜（巨人） 6億1000萬 5. 金子千尋（歐力士）6億 5. 黒田博樹（廣島） 6億 5. 阿部慎之助（巨人）6億

柳田悠岐原本有機會成為NPB第一個「7億男」，不過菅野智之、田中將大先後因為新冠狀肺炎疫情的衝擊而留在日本發展而改變了局勢。菅野挾著年度MVP的餘威年薪從6億5000萬日圓大漲到8億；多年MLB經驗的田中將大更是一舉衝到9億日圓。

然而，比較日本職棒過去的5名6億身價選手，可以發現打者維持相同的活躍程度，而投手領了高薪之後的表現則是令人大失所望，淪為薪水小偷。

「大魔神」佐佐木主浩2004年球季結束4年的旅美生涯之後重返NPB，由於巨人、日本火腿都有意網羅，因而拉抬了他的身價，最後他與前東家橫濱簽下2年13億日圓的驚人合約。不過佐佐木主浩球威大不如前，第一年勉強還有19次救援成功、防禦率3.18的成績，第二年只出賽9場拿下4次救援成功、防禦率9.00，3場遭到對手逆轉吞敗，季中被下放二軍，最後狼狽地結束職棒生涯。對比昔日大魔神的風光，令人不勝唏噓。

近期則是歐力士時期的金子千尋，他在2014年底有意赴美挑戰，加上阪神虎等球隊向他招手，因此歐力士隊開出一紙4年20億日圓外加激勵獎金的超大型合約留人。金子千尋2017年拿下12勝之後調漲到6億，隔年成為當時全NPB最高薪的選手。不過在這4年合約期間，金子千尋不要說跟過去兩度勝投王、單季最多17勝的身手無法相提並論，甚至只有2017這一年的勝投達到兩位數，4年合計只獲得30勝。歐力士的低迷與金子千尋不振有很大的關係。

2018年底，金子千尋整季只出賽17場，戰績4勝7敗、防禦率3.87，歐力士球團雖將他放進戰力名單內，但提出減薪5億日圓。他對於減幅超過40%感到不滿，12月2日宣告成為FA，隨即很快就加盟同樣為太平洋聯盟的日本火腿，並改名為金子弌大重新出發。過去兩年在日本火腿隊金子千尋的年薪還有1億5000萬以及1億8000萬，但仍舊投不出過去的王牌身手。在去年季後37歲的金子弌大遭到減薪1億4500萬日圓，幅度超過80%，本季年薪只剩3500萬日圓，短短幾年之間薪水大幅縮水到只剩17分之1、遭大砍5億6500萬日圓。相較之下，佐佐木主浩雖然也是黯然引退，但少掉遭到大砍薪的待遇。

另外，球迷應該不會忘記「平成年代唯一的三冠王」松中信彥。雖然松中未曾躍上6億日圓身價，不過他可是柳田悠岐之前、軟銀隊史獲得7年複數年約的始祖。

松中信彥2004年以0.358打擊率、4 4支全壘打、120分打點拿下三冠王，並且是。2005年他又打下121分打點，成為連續3年超過、第4度120分打點的第一人。極盛時期的身手為他在2006年1月與軟銀簽下NPB史上最長的7年複數年合約，薪資總額高達45億日圓。不過簽下這份大型合約之後，松中信彥除了第一年以0.324打擊率獲得打擊王之外，沒有再拿下任何個人獎項，也不再超過30轟以及100分打點。2010年底軟銀將他的薪水大砍50%，從4億降到2億。在軟銀最後一年只剩下與今年金子弌大相同的3,500萬日圓。引退之後，松中信彥一直沒有機會再回到軟銀，直到今年才獲得前隊友井口資仁的邀約，到羅德隊擔任客座教練，相隔6年才再重返NPB。