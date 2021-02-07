現場重現／陳瑞振領軍奇蹟 兄弟整季22轟竟封王

中職比賽用球恢復係數降低，新球季全壘打滿天飛的場面可望減少，但從過去紀錄看來，全壘打少不一定拿不到總冠軍，2010年兄弟象隊只有22轟，寫下單隊單季最慘數字，卻能抱回隊史第7冠，就是最驚人的例子。

中職近6季剛好出現3000轟，去年561轟也是2016年603轟之後，史上單季全壘打第二多紀錄，讓不少投手成為練靶對象，今年很有機會改觀，不再是打高投低的球季。

從2009年起，各隊出賽數增至120場，聯盟單季最少轟紀錄正是2010年159轟，兄弟當年22轟改寫2003年第一金剛隊25轟紀錄，成為史上最難看的全壘打數字，以後恐怕不會有球隊超越。

中職在2010年只有4人全壘打超過二位數，林智勝21轟奪下全壘打王，張泰山16轟居次，劉芙豪、鍾承祐10轟並列第3，兄弟全隊最高是彭政閔8轟。

兄弟當年全壘打不振，投手群戰力卻超過另3隊，「先發鐵三角」卡斯帝、羅曼、麥格倫包辦37勝，「守護神」庫倫不但8勝，還有34場救援成功，在富邦悍將隊現任二軍首席教練陳瑞振領軍下，總冠軍戰4戰KO興農牛隊，暌違7年再封王。

值得一提的是，史上單季最多、最少全壘打紀錄都由兄弟包辦，2016年狂揮169轟成為新障礙，短期內應不可能被超前，兄弟光是這一季全壘打數，就比2010年全聯盟產量多出10轟。

兄弟從2014年起，7年內6次晉級總冠軍戰都敗北，已連續10年不知封王滋味，新球季就像2010年一樣，若想攻頂必須要有穩定洋投實力才行。