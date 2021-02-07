日職／樂天監督美日通算182勝 石井看田中很OK

「神之子」田中將大向樂天隊春訓營報到第2天，首次進牛棚練投，儘管重返日職還需適應投手丘，樂天監督石井一久完全不擔心，認為田中對於軟硬度不同的美、日投手丘，已有一套自我調整之道。

田中今天和本季預定一軍主力捕手太田光搭配，一共練投52球，包括直球、滑球、指叉球在內的6種球路都是練投內容，石井在一旁仔細觀察，對他適應投手丘的能力印象深刻。

比起大聯盟，日職投手丘的土較軟，石井注意到田中出手時，左腳跨步較大，因應美、日差異，靈活運用左腳適應任何投手丘。

田中在洋基隊待了7牛，習慣美式春訓節奏，練球時間較短，強調一步一步慢慢來；石井也尊重這位美日通算177勝、經驗十足的32歲投手，一切就等3月26日新球季開幕戰，樂天在仙台主場對決日本火腿隊，田中將挑戰日職生涯第100勝紀錄。

石井今年初掌兵符，這位47歲名將過去美日生涯合計182勝（大聯盟39勝），同樣有過旅美經驗，對田中的春訓調整毫不擔心，認為不管投手丘、比賽用球都難不倒他。