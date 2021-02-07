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日職／田中將大牛棚試投52球「爆笑問題」搭檔成形

聯合新聞網 / 綜合報導
睽違8年回歸日職的投手田中將大，今（7日）在牛棚練投，並由樂天捕手太田光接捕，總計投了52球。 資料照
睽違8年回歸日職的投手田中將大，今（7日）在牛棚練投，並由樂天捕手太田光接捕，總計投了52球。 資料照

睽違8年回歸日職的投手田中將大，今（7日）在牛棚練投，並由樂天捕手太田光接捕，總計投了52球。

田中將大睽違8年再披樂天金鷲18號戰袍，在暖身和傳接球熱身完畢後進入牛棚，由上賽季出賽67場的太田光接捕，實現日網友期待的「爆笑問題」搭檔組合。

爆笑問題是日本知名綜藝節目，由田中佑治和太田光主持，正好和今日的投捕搭檔田中將大和太田光相同。

田中交替投了速球、曲球、滑球與指叉球，先是傳球約10球後，捕手開始模擬接捕，共練42球，太田光讚道，「完全不同，每一顆變化球都能學到很多東西。」

田中將大首度牛棚練投 日職用球適應沒大問題

投手田中將大重回日本職棒效力老東家樂天金鷲隊成為話題，田中將大今天春訓首度牛棚練投成為媒體焦點，相機快門聲不斷；日職用球雖有點差異，但田中將大表示沒太大適應問題。

田中將大今年球季回鍋效力老東家，日職各球團於2月1日展開春訓，田中將大6日到沖繩與樂天一軍會合，今天穿上背號18號球衣亮相，在傳接球結束後進到牛棚練投。

田中將大今天牛棚練投、捕手蹲著接，約投40顆左右，包括直球、曲球、滑球、指叉球等變化球路交叉使用，搭配捕手太田光直言，「感覺很不同」，也表示學到很多東西；田中將大預計2月至少會有1次實戰投球，太田光也表示期待實戰搭配。

田中將大今天牛棚除了教練團緊盯，也吸引媒體鏡頭追逐，練投過程中相機快門聲不斷；結束旅美生涯重回日職，對於日職用球適應，田中將大表示，雖然球有些微的不同，但現階段感覺不會有太大的問題。(中央社)

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