中職／悍將洋投傑斯、邦威抵台 檢疫期先熟悉新球

富邦悍將隊今天對外表示，2名洋投傑斯和邦威已經抵台，進入14天居家檢疫程序，球團也準備了中職今年球季新的比賽用球，協助2人利用隔離期間加速熟悉新球。

悍將隊洋投羅力、索沙在1月中就已抵台，結束居家檢疫期後，在7天自主健康管理期間，先到新莊棒球場訓練，預計農曆年後正式與球隊會合。

傑斯和邦威今天也飛抵台灣，邦威去年球季中與悍將簽約，整季出賽10場（9場先發），戰績6勝3敗，出賽防禦率2.60。傑斯為本季洋投新面孔，具有6年美職大聯盟資歷，也是球團長期觀察的對象。

傑斯和邦威需先進行14天居家檢疫，還要7天自主健康管理，2月底才能正式與球隊會合。悍將8、9日還有兩場自辦熱身賽，農曆過年自2月11日休息至15日，16日開工恢復練習，中職官辦熱身賽將於2月26日開打。