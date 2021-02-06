中職／悍將隊內賽登場 林柏佑後援1局飆2K

富邦悍將隊今天進行首場隊內藍白賽，藍隊全場敲出10支安打，以7：2擊敗白隊，王詩聰個人包辦3安打，葉竹軒第6局的三壘安打則貢獻2分打點，林柏佑也在第9局代表白隊出賽，只用11球演出三上三下，送出2次三振。

今年因疫情關係，悍將隊自辦熱身賽未開放球迷進場，此役兩隊分別由藍隊游霆崴、白隊楊彬先發，各投2局，楊彬投被敲3安打、3保送，丟掉3分，游霆崴被敲3安打、未失分。

接下來每名投手各負擔1局，合計兩隊共16名投手登板，包括今冬才加盟的林逸翔、林柏佑都亮相，林逸翔第6局上場，在二、三壘有人時面對葉竹軒，挨了三壘打丟掉分數，林柏佑第9局演出三上三下、送出2K，超高效率取得出局數；隨隊測試的劉劭威在第7局登板，被敲1安打、1保送、無失分。

藍隊以10安打進帳7分，王詩聰單場3安打，第一局就在二壘有人時敲出安打送回分數，第5局敲安延續攻勢，第7局則擔任首位打者敲出二壘打，而他另外2打席都吞下三振，就包括在第9局面對林柏佑時。

白隊全場7安打，攻勢屢差臨門一腳，直到第5局才破蛋，林威廷的二壘打為白隊首開紀錄，林哲瑄的高飛犧牲打帶有1分打點。