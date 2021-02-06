中職／5隊球星挺屏東農博 詹智堯推薦餛飩、牛排和豬腳

2021年屏東熱帶農業博覽會與中華職棒大聯盟合作，將彩稻藝術結合中職5球團吉祥物及TEAM TAIWAN台灣犬圖誌，今天盛大開幕，聯盟會長蔡其昌，以及統一獅隊陳傑憲、中信兄弟隊廖乙忠、樂天桃猿隊詹智堯、富邦悍將隊張耿豪和味全龍隊羅嘉仁作為5隊球星代表出席，為活動熱鬧揭序。

蔡其昌表示，今天身兼兩個身分參與熱博開幕，球隊推派陣中明星球員相挺，自己既是中職會長，也代表立法院到場支持，屏東縣政府在有限經費下把活動辦到全台知名，可謂「化腐朽為神奇」；另外屏東城市棒球隊成軍，推動基層三級棒球不遺餘力，很樂見農業和國球棒球密切結合，預祝熱博成功。

受限疫情關係，熱博開幕儀式精簡化，作為今年5球團第一個公開球星見面會，雖然無法讓球員們與球迷近距離接觸，改以另一種模式互動，除了各自寫道「平」、「安」、「過」、「好」、「年」5字春聯祝福，球員們更接力投擲九宮格，合計分數為身分證尾數，送給觀展遊客紀念農作物。

中職聯盟會長蔡其昌（前左）與屏東縣長潘孟安（前右）一同參觀博覽會瓜田。圖／中職聯盟提供

來自滿州的詹智堯，身為「鄉親」代表，分享在地美食，里港餛飩、牛排館和萬巒豬腳都是詹帥長大後回鄉必吃的家鄉味。

來自枋山的羅嘉仁，則介紹往墾丁方向海岸線夕陽美景，球迷經過枋山不妨放慢腳步看看美麗海景。實際走訪展區，在種植彩色稻田5隊吉祥物和「歐告」景象前合影，張耿豪大力推薦中職貨櫃大型地景藝術必看，可愛又壯觀。

熱博活動入園遊客須全程配戴口罩，並採實聯制量體溫入場，不僅主辦、廠商防疫措施嚴謹，展期也縮短在一個月內，屏東縣長潘孟安表示，儘管可能造成遊客不便，但為了依照中央防疫標準辦理，避免成為防疫破口，還請大家包涵，也歡迎大家抽空到佔地30公頃、24不同內容主題展區盡情探索。