棒球／骨髓移植百日 潘忠韋有幸福又不敢太開心

球評潘忠韋罹患急性白血病，經過2次骨髓移植，去年底出院返家。他凌晨在臉書上分享，經過100天急性排斥期，有幸福又不敢太開心的矛盾，能正常飲食，也從煮菜中得到樂趣。

潘忠韋去年1月底因急性白血病住院接受治療，9月初進到移植病房，接受捐贈者達9/10相合的骨髓幹細胞，但身體狀況反覆、10月初確定移植失敗；10月底接受哥哥骨髓移植，雖仍出現排斥，但12月中狀況逐漸穩定，也在去年底平安夜成功踏出醫院。

當時潘忠韋透過社群網站臉書（Facebook）分享一路走來的心情，從病房回到家這段路程，每走一步，腦中就跳出一段畫面，「是又哭又笑的日常，是崩潰、平靜的交錯，是病痛與意志力的戰鬥，也是無論如何都不想放棄的一場人生國際大賽。」

潘忠韋今天凌晨再透過臉書分享近況，直言從來沒有這樣戰戰兢兢數著日子，也不曾如此規律的紀錄每天的體溫、體重以及皮膚、腸胃狀況，每週固定回診抽血檢查，主治醫師小心翼翼調整用藥，終於度過了100天急性排斥期。

潘忠韋表示，「這100天過得很有感覺，最常出現的就是覺得幸福的同時又不敢太開心的矛盾。」這種感覺提醒自己要時刻保持警覺，接下來還有很多挑戰要克服，不容易也不能太鬆懈。

潘忠韋也分享，這段期間從煮菜當中獲得很多樂趣，之前餓肚子的時間太長，恢復正常飲食後，看到什麼都想吃，也因為需要自己動手料理，從找食譜到動手做菜，「能夠靠自己的力量完成一件事，心裡肚子裡都得到療癒跟成就感！」

潘忠韋把接下來自主管理的生活比喻成「廚藝小聯盟」，表示會從低階1A努力往上爬。