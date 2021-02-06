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中職／「彈力球」時代怪現象 投手防禦率破7仍獲加薪

聯合新聞網 / 綜合報導
猿隊二年級生翁瑋均上季防禦率甚至突破7字頭，卻還是獲得加薪結果，算是「彈力球」時代的特殊產物，投手成績不能反映真正實力。 季相儒
猿隊二年級生翁瑋均上季防禦率甚至突破7字頭，卻還是獲得加薪結果，算是「彈力球」時代的特殊產物，投手成績不能反映真正實力。 季相儒

中職近幾年來呈現投高打低的態勢，打得許多投手叫苦連天，連帶讓賴以生存的防禦率居高不下，而近日樂天桃猿公布調薪結果，二年級生翁瑋均本季成績不進反退，防禦率甚至突破7字頭，但仍獲球團大幅加薪，呈現防禦率與薪資成正比的詭異現象。

去年賽季翁瑋均主場防禦率僅4.24，擁有「主場王」的稱號，但離開桃園後防禦率卻高達10.92，主客場成績落差之大，也讓翁瑋均留下9勝7負、7.02防禦率及每局被上壘率1.70的成績，但季末仍獲樂天肯定，月薪從11萬調整為19萬，加薪8萬元。

另一例為樂天終結者陳禹勳，季初因狀況調整未到位，一度離開終結者位置，下半季手感回溫後，也僅拿下防禦率5.37、12次救援成功，但月薪仍然從53萬調整為58萬。

更早則有2016年休賽季，Lamigo桃猿(樂天桃猿前身)全年度戰績墊底，無緣完成3連霸，本土王牌王溢正表現也不理想，拿下7勝7負、防禦率6.85，但隨後卻與Lamigo簽下3年合約。

而近年造成投手普遍防禦率飆高的元凶就是彈力球，不僅讓打者打擊率上升，也使得投手防禦率飆高不少，而2020上半球季聯盟投手防禦率高達5.76、打者打擊率為0.308，雖然數據對投手較為不利，但這些都是球團季末與球員談薪的重要依據，讓打者及投手皆在同個起跑點互相競爭，不過本季用球係數將下修，投手各項數據也可望回歸正常數值，投得不好卻加薪的情況可能將不會再出現。

薪資

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